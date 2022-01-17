Сеть «Дочки-сыночки» готовится банкротить свои операционные компании

Сеть магазинов «Дочки-сыночки» готовится банкротить свои операционные компании, сообщает «Коммерсант». Компания является второй по величине в России в сегменте детских товаров.

Газета обнаружила на Федресурсе сообщения о пяти операционных компаниях группы «Дочки-сыночки», которые намерены обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Среди них ООО «Опт Торг», ООО «Победа», ООО «Урал», ООО «Симфония», а также ООО «Волга», которая названа управляющей на сайте торговой сети, отмечает издание.

«Дочки-сыночки» занимает 3% рынка, что делает ее второй по величине компанией после «Детского мира» (его доля рынка составляет более 22%, согласно отчету от 2021 года). По данным сети, она включает в себя 190 магазинов. По оценке InfoLine, ее выручка без НДС в 2021 году составила 7,6 млрд руб. Бенефициаром сети считается Александр Бондяшов, отмечает «Коммерсант».

Собеседники издания отмечают, что у компании «Дочки-сыночки» возникли «напряженные отношения» с поставщиками, так как она часто допускала просрочки в расчетах. Многие из поставщиков из-за этого начали работать с компанией исключительно по предоплате.

Гендиректор «InfoLine-Аналитики» Михаил Бурмистров утверждает, что у сети были удовлетворительные показатели, поэтому намерение обанкротиться может быть инструментом «финансового оздоровления» бизнеса, а также способом усилить позиции в переговорах о реструктуризации долгов.

Публикации о намерении обратиться в суд с заявлениями о банкротстве обычно делают, чтобы показать добросовестность руководства и помочь ему избежать субсидиарной ответственности, отмечает старший юрист практики банкротства и реструктуризации Savina Legal Александра Алфимова.