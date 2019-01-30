Сеть «Эльдорадо» обновила интернет-магазин и завершила переход на омниканальную модель

Розничная сеть «Эльдорадо», значительно увеличила фукциональность сайта eldorado.ru. Внесенные изменения отражают новую философию бренда: просто, выгодно, рядом. Среди ключевых нововведений: «умный» поиск, увеличение скорости загрузки страниц в полтора раза, усовершенствование интерфейса, быстрое оформление заказа, появление блоков с персонализированными предложениями и популярными товарами.

Во второй половине 2018 года, после присоединения к Группе «М.Видео-Эльдорадо», «Эльдорадо» полностью перешла на омниканальную модель, предложив покупателям единый ассортимент, цены и сервис при покупках онлайн и в более чем 460 магазинах. Продажи «Эльдорадо» выросли на 14,1% и достигли 141,6 млрд рублей в 2018 году, онлайн-продажи достигли 24,5 млрд рублей. В четвёртом квартале 2018 года динамика онлайн-продаж «Эльдорадо» увеличилась до 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря улучшению функциональности сайта и росту конверсии.

Вслед за обновлением бренда и розничных форматов сайт «Эльдорадо» также претерпел значительные изменения как с точки зрения функциональности, так и с точки зрения дизайна, получив более понятный и удобный интерфейс. Полностью обновился внешний вид товарного каталога, а также навигация по категориям. В шапке сайта появился новый логотип и слоган «Людям выгодно», более заметными стали разделы «Акции», «Корзина» и «Товар дня». В результате нововведений посещение раздела «Акции» увеличилось в два с половиной раза. Также изменились цвета в оформлении сайта: к привычному для покупателей красному и белому цвету добавился ярко-салатовый. По итогам первых недель работы обновленного сайта конверсия в покупки благодаря «умному» поиску выросла на 10%, а показатель отказов снизился на 5%, покупатели стали просматривать больше товаров, средняя продолжительность сеанса увеличилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В реализации омниканальной бизнес-модели особую роль играет интернет-магазин. Все чаще путь современного покупателя начинается с выбора техники онлайн. Именно интернет-канал с ростом мобильного трафика является драйвером всей отрасли, поэтому мы приложили максимум усилий для того, чтобы сайт стал понятнее покупателям по всей стране. При подготовке стратегии обновления eldorado.ru перед нами и нашими партнерами-разработчиками стояла задача сделать фокус на персонификацию, и дальнейшее развитие мы продолжим как раз в этом направлении», ‒ отметил Анатолий Мохов, директор по электронной коммерции «Эльдорадо».

В плане функциональности серьёзное обновление затронуло верхнюю часть сайта, куда были вынесены разделы с основными предложениями, позволяющими покупателям совершить наиболее выгодную и приятную покупку: бонусная программа, гарантия лучшей цены, быстрая и бережная доставка, возможность оформить рассрочку онлайн за одну минуту.

В коммуникации с потребителем «Эльдорадо» особое внимание уделяет персонализации, ввиду чего рекомендуемые покупателю товары были выделены в отдельный блок, а обновленный поиск, работающий на основе машинного обучения, выдает релевантные товары с учетом предпочтений и активности посетителя интернет-магазина. Кроме того, в отдельный блок вынесены популярные товары, которые получили наибольшее количество позитивных отзывов покупателей.

Одной из ключевых задач в рамках изменения сайта стала оптимизация версии для мобильных устройств, поскольку на текущий момент около 55% сеансов на eldorado.ru приходится на смартфоны и планшеты. Адаптивная версия сайта теперь открывается в полтора раза быстрее, стала проще для восприятия и удобнее для поиска товара или покупки в один клик на всех популярных браузерах.