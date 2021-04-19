Сеть Эльдорадо установила в магазине кинетическую птицу из электронных отходов

Сеть Эльдорадо в коллаборации с медиахудожником Дмитрием Морозовым (::vtol::) установила в своём магазине инсталляцию под названием phenix из пришедшей в негодность техники для привлечения внимания к проблеме влияния электронных отходов на экологию. Кинетическая птица — метафора перерождения, возможности дать новую жизнь ненужным вещам, цикличности всего в природе.

Кинетическая инсталляция ::vtol:: phenix, размещённая в одном из московских магазинов Эльдорадо, представляет из себя подвесную конструкцию в виде роботической птицы. Pheniх состоит из центрального корпуса (тела) и подвижных элементов: хвоста и крыльев, выполненных из лёгких направляющих с люминесцентными лампами. Размах крыльев — 2,75 м, длина — 2,5 м, вес объекта — 20 кг. Все элементы, из которых состоит инсталляция, являются прямыми или доработанными деталями, взятыми более чем из 20 единиц из устаревшей техники: моторы от электроприборов, динамики из старых звуковых колонок, вентиляторы из фенов.

Сценарий работы инсталляции предполагает медленное, но заметное движение всех элементов, периодические мигания ламп и экрана и раздающиеся время от времени звуки, поскольку Phenix является роботизированной алгоритмической системой: все процессы его «жизни» подчинены сложной генеративной программе, написанной на языке Pure Data. Phenix оснащён микрокомпьютером, который управляет всеми моторами, светом, звуком и видео. К нему также подключён сенсор, реагирующий на движение, то есть птица «чувствует», когда кто-то подходит к ней. Рядом с объектом расположены оставшиеся от создания проекта пластиковые корпусы приборов и не использованные детали для создания контрастного эффекта свалки, некой метаматерии из которой «переродился» объект.

Коллаборация известного художника и ритейлера посвящена программе Эльдорадо по сбору и корректной переработке старой техники «Утилизируй правильно». Эльдорадо с 2010 года реализует программу по сбору и утилизации старой техники, за этот период собрано более 3,5 млн единиц. Полученная от покупателей техника регистрируется и передаётся на заводы, с которыми работает Ассоциация «СКО Электроника-Утилизация», где её максимально глубоко и без вреда для окружающей среды перерабатывают во вторичное сырье. Для повышения уровня осведомлённости о негативном влиянии электролома на окружающую среду Эльдорадо регулярно проводит ряд просветительских инициатив для формирования экологичного мышления и полезных привычек.

«Современное искусство, и в частности Recycled art — это ещё один инструмент, который поможет привлечь внимание к действительно важным экологическим проблемам. По оценкам экспертов, электронные отходы составляют около 2% объёма твёрдых отходов в мире и до 70% опасных отходов, попадающих на полигоны. Задача Эльдорадо, как пионера в развитии программ переработки, продолжать формировать осознанное отношение к потреблению и способствовать распространению принципов цикличной экономики. Арт-объект позволяет наглядно и эстетично показать идею того, что техника не должна выбрасываться, у нас есть возможности ее правильно переработать и в результате сократить будущий объём мусора на планете и получить сырьё для производства чего-то нового и полезного», — отмечает директор по маркетингу «Эльдорадо» Василий Большаков.

«Тема экологии становится сейчас одной из центральных и самых интересных, и именно через искусство можно попытаться привлечь внимание к этой проблеме небанальным способом — через художественные образы и символизм. Я рад, что для привлечения внимания к такой серьезной проблеме компании и художники могут объединиться и найти точку соприкосновения. Всегда интересно, когда бизнес и искусство могут мыслить в одном направлении, и экологическая повестка становится для тех и других эффективным поводом для коллаборации и проявления социальной ответственности — теми методами, которые доступны для каждого из них», — прокомментировал медиахудожник Дмитрий Морозов (::vtol::).

Увидеть арт-объект можно в розничном магазине Эльдорадо в ТЦ «Город» по адресу: Рязанский проспект, д.2, корп. 2.