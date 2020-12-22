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Сеть кофеен «Шоколадница» запустила автоматы с кофе и едой

Группа компаний «Шоколадница», которой принадлежат сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби» и «Шоколадница», начала устанавливать в московских офисах автоматы с кофе и едой.

Проект развивается совместно с сетью «Смартбуфет». «В данном случае мы предоставляем несколько составляющих со своей стороны. Это наше зерно собственной обжарки, наша еда, это контроль качества и имя», — рассказал директор по развитию бизнеса ГК «Шоколадница» Евгений Прохоров.

В умных киосках пользователь авторизуется по номеру телефона, оплата возможна по карте, через ApplePay или G-Pay, а также через мобильное приложение. На данный момент установлено 5 аппаратов. Как рассказали в пресс-службе, в 2021 году их число планируется увеличить до нескольких десятков.

Автор: Анна
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