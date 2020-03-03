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Сеть «Красный куб» остаётся на рынке

Сеть магазинов подарков «Красный куб» заявила, что остается на рынке, передает ТАСС со ссылкой на заявление компании. Закрывать розничное направление она не планирует.

Ранее о закрытии «Красного куба» сообщила газета «Коммерсантъ», со ссылкой на обращение компании к франчайзи с уведомлением о расторжении договоров.

«Решение о закрытии франчайзинговой части было принято в январе 2020 года в связи с невыполнением финансовых обязательств рядом партнеров, которых компания кредитовала на протяжении долгих лет. В связи с этим партнерам было разослано письмо о прекращении сотрудничества, которое и попало в СМИ», — цитирует ТАСС представителей ритейлера.

«Красный куб» развивает 16 розничных магазинов: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и других городах.

Автор: Анна
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