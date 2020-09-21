Сеть магазинов «220 Вольт» запустила доставку товаров через СберМаркет

Федеральный сервис по доставке продуктов и товаров на дом СберМаркет впервые подключил DIY-ретейлера, им стала сеть магазинов «220 Вольт». На сервис доставки планируется вывести более 10 тысяч товарных позиций бытового и профессионального инструмента, комплектующих и расходных материалов. Сейчас ассортимент сети «220 Вольт» в СберМаркете представлен электроинструментами торговых марок Bosch, Makita, DeWALT, Tesla, Hammer, Wester и другими DIY-товарами.

Доставка через сервис СберМаркет доступна в Москве и Санкт-Петербурге из 18 магазинов ретейлера в день заказа в выбранный клиентом двухчасовой интервал.

«Рынок электронной торговли трансформируется, покупатель предпочитает выбирать товар в функциональных маркетплейсах с приоритетом оперативной доставки. Консолидация с „220 Вольт“ даст возможность покупателям СберМаркета дистанционно приобретать товары для дома, а также сложнотехнический и крупногабаритный товар с такой же легкостью, как продукты из супермаркета», — отметил совладелец ГК «220 Вольт» Алексей Федоров.