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Сеть магазинов «Аленка» планирует запуск франшизы

Холдинг «Объединенные кондитеры», включающий фабрики «Красный Октябрь» и «Бабаевский», решил запустить франшизу сети «Аленка», на базе которой теперь планирует открывать полноценные магазины у дома, сообщает «Коммерсант».

С 2015 года «Объединенные кондитеры» развивают сеть магазинов сладостей «Аленка», которая на данный момент насчитывает более 100 точек в Москве и других городах. Ранее компания заявила о планах развивать под этой вывеской и магазины в формате «у дома» с расширенным ассортиментом, в который войдет в том числе мясная и молочная продукция. Планируется открыть до 100 таких магазинов в Москве, а также в регионах.

Теперь холдинг ищет руководителя отдела франчайзинга, который должен будет с нуля сформировать франчайзинговый пакет, провести переговоры с потенциальными партнерами, контролировать открытие и эффективность таких проектов.

По оценкам эксперта портала Franshiza.ru Анны Рождественской, в среднем открытие одного подобного магазина требует до 1,5 млн руб. инвестиций. Среди конкурентов «Объединенных кондитеров» свою розницу по франшизе развивает чувашская компания «Акконд». Для производителей розница позволяет развивать дополнительный канал сбыта, где будет представлен весь ассортимент, а также дает возможность получать прямую обратную связь от покупателей, объясняет эксперт.

Автор: Анна
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