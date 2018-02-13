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Сеть магазинов «Дом Лаверна» закроет все торговые точки

Сеть магазинов товаров для дома и интерьера «Дом Лаверна» закроет все торговые точки до 1 мая 2018 года. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Магазины закроют из-за роста цен на импортные товары, падения платёжеспособности населения и высокой волатильности рынка, заявила изданию гендиректор управляющей сетью компании ООО «ДЛ-Декор» Тереза Устимова. Импортные товары составляют 95% ассортимента сети, подчеркнула она.

На сегодняшний день в Петербурге работают три магазина «Дом Лаверна», ещё два закрыли в декабре 2017 года, один — в феврале 2018 года. В работающих магазинах распродают товары со скидками до 90%.

До мая компания намерена решить все рабочие вопросы и выполнить оставшиеся финансовые обязательства. Новых проектов на рынке товаров для дома собственники сети не планируют из-за низкой маржинальности бизнеса.

Сеть «Дом Лаверна» основана в 1992 году в Санкт-Петербурге. Основатель сети предприниматель Александр Кац уже не имеет отношения к компании, рассказала «ДП» Устимова. В 2016 году выручка сети составила 737 млн руб., чистая прибыль — 2 млн руб.

Автор: Анна
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