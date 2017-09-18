Сеть магазинов «DOMO» признана банкротом

Арбитражный суд Татарстана вынес решение о банкротстве ОАО DOMO. В установленные законом сроки поступили требования от 14 кредиторов на сумму 10,3 млрд рублей.

На сайте Арбитражного суда сообщается, что 24 августа, когда прошло первое собрание кредиторов, в реестр требований включили требования 10 кредиторов третьей очереди на 8,6 млрд .

Кроме того, есть заявленные в установленные сроки и не рассмотренные Арбитражным судом РТ требования следующих кредиторов: ООО «Компания Коммерческая Недвижимость» на 69,96 тысяч рублей, ООО «Умная Электроника» на общую сумму 302,7 млн, ООО «Банковский Долговой Центр» на 156,6 млн рублей, «Татфондбанк» на общую сумму 1,3 млрд рублей. 287 418 496 рублей 39 копеек судебное заседание отложено на 11 сентября 2017 года.

Отчет конкурсного управляющего сообщает, на счетах компании в татарстанском отделении «Сбербанка» находятся 9,4 тысяч рублей, в «Интехбанке» 5,7 тысяч рублей, а также в «Татфондбанке». Однако, сообщается на сайте суда, сведения о сумме в ТФБ не поступили, запрос туда доставили 27 июля.

Согласно реестру кредиторов ТФБ, который есть в распоряжении редакции Inkazan, на счетах подконтрольного DOMO OOO «Бытовая электроника» застряли 156,9 миллионов рублей.

Согласно представленной Росреестром по РТ выписки из ЕГРН ОАО DOMO владеет 50 квартирами и 10 стояночными местами.

Конкурсное наблюдение в отношении компании ввели еще в апреле 2017 года. Иск подало ООО «Глобал консалтинг».

DOMO связывают с именем бывшего председателя правления ТФБ, ныне фигурантом уголовного дела с ущербом в 50 млрд рублей Роберта Мусина.

Головной компанией ОАО «DOMO» является зарегистрированная на Кипре G.E. Global electronic company LTD. «DOMO», контролировало ООО «Бытовая электроника», владея 100% в его уставном капитале. Эта компания находится на стадии ликвидации.

Иск о банкротстве в Арбитражный суд РТ подала Global electronic company, хотя «Бытовая электроника» с 2012 года работает с прибылью, которая хоть и сокращается год от года, но пока не достигла отрицательных показателей. В 2015 году чистая прибыль составила 4,9 млн рублей. Для сравнения: в 2012 году она превышала полмиллиарда — 569,7 млн рублей.

ОАО «DOMO», по данным «Спарк-Интерфакс», в последние 5 лет переживало непростые времена, скатываясь на отрицательные показатели. В 2012 году компания получила 933 тысячи рублей убытка, в 2014-м он превысил 1,1 млн рублей, в 2015-м было получено 528 тысяч прибыли, в прошлом году убыток составил 3,3 млрд рублей. Второй квартал 2017 года принесли компании минус 4,6 млн рублей.

Магазины «DOMO» начали открываться по России в начале 2000-х годов. В 2007 году насчитывалось 134 магазина, к весне этого года их осталось 38.