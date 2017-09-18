+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Сеть магазинов «DOMO» признана банкротом

Арбитражный суд Татарстана вынес решение о банкротстве ОАО DOMO. В установленные законом сроки поступили требования от 14 кредиторов на сумму 10,3 млрд рублей.

На сайте Арбитражного суда сообщается, что 24 августа, когда прошло первое собрание кредиторов, в реестр требований включили требования 10 кредиторов третьей очереди на 8,6 млрд .

Кроме того, есть заявленные в установленные сроки и не рассмотренные Арбитражным судом РТ требования следующих кредиторов: ООО «Компания Коммерческая Недвижимость» на 69,96 тысяч рублей, ООО «Умная Электроника» на общую сумму 302,7 млн, ООО «Банковский Долговой Центр» на 156,6 млн рублей, «Татфондбанк» на общую сумму 1,3 млрд рублей. 287 418 496 рублей 39 копеек судебное заседание отложено на 11 сентября 2017 года.

Отчет конкурсного управляющего сообщает, на счетах компании в татарстанском отделении «Сбербанка» находятся 9,4 тысяч рублей, в «Интехбанке» 5,7 тысяч рублей, а также в «Татфондбанке». Однако, сообщается на сайте суда, сведения о сумме в ТФБ не поступили, запрос туда доставили 27 июля.

Согласно реестру кредиторов ТФБ, который есть в распоряжении редакции Inkazan, на счетах подконтрольного DOMO OOO «Бытовая электроника» застряли 156,9 миллионов рублей.

Согласно представленной Росреестром по РТ выписки из ЕГРН ОАО DOMO владеет 50 квартирами и 10 стояночными местами.

Конкурсное наблюдение в отношении компании ввели еще в апреле 2017 года. Иск подало ООО «Глобал консалтинг».

DOMO связывают с именем бывшего председателя правления ТФБ, ныне фигурантом уголовного дела с ущербом в 50 млрд рублей Роберта Мусина.

Головной компанией ОАО «DOMO» является зарегистрированная на Кипре G.E. Global electronic company LTD. «DOMO», контролировало ООО «Бытовая электроника», владея 100% в его уставном капитале. Эта компания находится на стадии ликвидации.

Иск о банкротстве в Арбитражный суд РТ подала Global electronic company, хотя «Бытовая электроника» с 2012 года работает с прибылью, которая хоть и сокращается год от года, но пока не достигла отрицательных показателей. В 2015 году чистая прибыль составила 4,9 млн рублей. Для сравнения: в 2012 году она превышала полмиллиарда — 569,7 млн рублей.

ОАО «DOMO», по данным «Спарк-Интерфакс», в последние 5 лет переживало непростые времена, скатываясь на отрицательные показатели. В 2012 году компания получила 933 тысячи рублей убытка, в 2014-м он превысил 1,1 млн рублей, в 2015-м было получено 528 тысяч прибыли, в прошлом году убыток составил 3,3 млрд рублей. Второй квартал 2017 года принесли компании минус 4,6 млн рублей.

Магазины «DOMO» начали открываться по России в начале 2000-х годов. В 2007 году насчитывалось 134 магазина, к весне этого года их осталось 38.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

18 сентября / Комментарии
В «Перекрестке» появились электронные подарочные сертификаты

В «Перекрестке» появились электронные подарочные сертификаты

Торговая сеть «Перекресток» выпустила в продажу электронные подарочные сертификаты. Приобрести электронный сертификат можно на сайте компании. Предъявить для оплаты покупок приобретенный подарочный сертификат можно как с экрана телефона, так и в распечатанном виде.

далее →

15 сентября / Комментарии
Кредиты увеличили оборот розничной торговли в России

Кредиты увеличили оборот розничной торговли в России

Оборот розничной торговли в России во втором квартале 2017 года стал расти, так как россияне начали больше потреблять за счет кредитования.

далее →

15 сентября / Комментарии
Ритейлер Carlo Pazolini признан банкротом

Ритейлер Carlo Pazolini признан банкротом

Арбитражный суд Москвы признал крупного российского обувного ритейлера Carlo Pazolini банкротом. В компании введено конкурсное производство сроком на полгода.

далее →

14 сентября / Комментарии
На автозаправках «Роснефти» появятся магазины «Пятерочка»

На автозаправках «Роснефти» появятся магазины «Пятерочка»

Российский ритейлер X5 Retail Group, может открыть свои магазины на АЗС «Роснефти». На одной из заправок в Московской области «Пятерочка» уже работает в пилотном формате.

далее →

14 сентября / Комментарии
Alibaba открывает первый инновационный торговый центр

Alibaba открывает первый инновационный торговый центр

Китайский гигант виртуальной торговли Alibaba открывает первый инновационный торговый центр. Первый физический пятиэтажный ТЦ Alibaba под названием More Mall появится в городе Ханчжоу на востоке Китая. Там же располагается головной офис холдинга.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!