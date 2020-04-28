Сеть магазинов Fashion House сообщила о прекращении своей деятельности

Сеть магазинов женской и мужской одежды Fashion House предупредила сотрудников, что прекращает работу в связи с режимом самоизоляции и ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса. «Мы вынуждены признать нашу компанию финансово несостоятельной и подавать на банкротство», — говорится в письме работникам, с копией которого ознакомились «Ведомости». В нем отмечается, что все деньги ушли на выплату зарплат, средства на счетах компании закончились и других платежей не предвидится.

Два сотрудника магазинов сети и топ-менеджер Fashion House подтвердили изданию подлинность письма. При этом один из них рассказал, что последний раз зарплату в компании платили 27 марта, тогда же прекратилась оплата больничных листов и выплаты по декретным отпускам. Выплаты аванса и премий, которые должны были быть 10 и 20 апреля, не состоялись. И 23 апреля более 300 сотрудников сети получили письмо, что компания прекращает вести бизнес. Персоналу было предложено немедленно расторгнуть трудовые договоры.

Топ-менеджер Fashion House и сотрудник магазина рассказали, что после этого руководство компании стало требовать от директоров магазинов списки на увольнение, угрожая оставить работников без трудовых книжек и даже без личных вещей, оставшихся в офисе. В результате сотрудники подписывают заявление об увольнении по «собственному желанию», рассказал топ-менеджер Fashion House.

Связаться с вице-президентом Fashion House Надеждой Каймоновой и территориальным директором сети Светланой Абидовой не удалось: их телефоны заблокированы, пишут «Ведомости».

Сеть магазинов женской и мужской одежды Fashion House существует с 2001 года. «В настоящий момент открыто 25 магазинов Fashion Housе, удобно расположенных в крупных торгово-развлекательных комплексах недалеко от столичных станций метро», — говорится на сайте компании.

Непродовольственный ретейл включен в перечень наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции отраслей. 6 апреля представители 49 компаний фешен-бизнеса направили открытое президенту Владимиру Путину и в правительство России, отмечая, что сетевой ретейл обеспечивают около 3,5 млн рабочих мест и сотни миллиардов налоговых поступлений во всех регионах России.