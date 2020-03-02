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Сеть магазинов «Красный куб» прекращает работу

Сеть магазинов «Красный куб» покидает рынок. Компания не выдержала конкуренцию с онлайн-площадками и более современными концепциями, сообщает «Коммерсант».

О том, что «Красный куб» прекращает работу, стало известно из обращения компании к своим франчайзи. Сеть больше не может работать по авансовой системе и кредитовать партнеров, в связи с чем расторгает договор комиссии. Компания освобождает помещения в Москве и регионах, с марта 2020 года перестает работать бонусная программа сети.

По словам источников, один из франчайзи сети также уведомил о прекращении поставок из-за нарушения договора. После этого всем франчайзи ритейлер выслал предварительное предупреждение об оплате задолженности и пени. Один из бывших партнеров сети говорит, что намерен доказывать в суде необоснованность предъявленной суммы и введение в заблуждение.

«Красный куб» основан в 1996 году, исходно занимался оптовой продажей посуды и предметов интерьера. По подсчетам заместителя директора департамента торговой недвижимости Colliers International Бориса Мацы, компания была крупнейшей розничной сетью магазинов подарков в России, которая в 2007 году насчитывала 200 точек. Сегодня, по собственным данным, у «Красного куба» 16 магазинов.

Директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева отмечает, что из-за низкой конкуренции в сегменте «Красный куб» около десяти лет не обновлял формат. За это время на рынке появилось сразу несколько интересных концепций, а многие ритейлеры включили в ассортимент сувениры и товары для дома. Участники рынка считают сегмент подарков сложным, поясняя, что в 2019 году вместе с падающей покупательной способностью россиян снижался и рынок. Кроме того, вместо сувениров россияне чаще стали дарить гаджеты, а подарки и сувениры все чаще заказывают онлайн.

Автор: Анна
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