Сеть магазинов «РИВ ГОШ» начинает реконцепцию магазинов

Официальное открытие ещё одного флагманского магазина сети состоится 28 декабря в ТРЦ «Афимолл сити». Он расположен на втором этаже комплекса и занимает площадь в 800 кв м.

Это принципиально новая модель магазинов «РИВ ГОШ». По словам исполнительного директора сети Кирилла Панюшкина, концепция новых магазинов будет строиться вокруг клиентского опыта.

«Мы продаем не просто конкретные духи, крем или помаду, а нашу экспертизу и атмосферу. Магазины станут более „легкими“ и современными. Основной фокус мы сосредоточим преимущественно на бесплатных сервисах, которые позволят покупателям узнавать больше о новшествах индустрии красоты, а также на возможности комфортно протестировать разные продукты в уходе за кожей и макияже. Глобально перестройка позволит нам укрепить премиальный имидж сети, более комфортно чувствовать себя в самой конкурентной среде, в которой многие крупные игроки делают ставку всё больше и больше на постоянных и агрессивных скидках», — комментирует он.

В обновленных магазинах более ярко выраженное зонирование и поменяется навигация, используются цифровые медиа-панели, появятся большие зоны для мероприятий, где будут проходить, например, бесплатные мастер-классы визажистов или консультации профессиональных косметологов.

Работы по реконструкции магазина продолжались порядка двух с половиной месяцев, но работа над самой концепцией и обновлением бренда Рив Гош началась гораздо раньше совместно с командой дизайнеров G Creative английского агентства Global Image Management. Инвестиции в открытие магазина нового формата не раскрываются, но это цифры, сопоставимые с вложениями в торговую точку старого формата. В дальнейшем «РИВ ГОШ» планирует открывать магазины преимущественно в обновленном виде. Кроме того, ежегодно под новую концепцию будет реконструироваться несколько магазинов. В следующем году это будут флагманские торговые точки в Москве и Петербурге. Полностью переход на новый формат сеть завершит через несколько лет.