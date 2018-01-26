Сеть Obuv.com уходит с рынка

Сеть Obuv.com, принадлежащая совладельцам «Юлмарта» Дмитрию Костыгину и Августу Мейеру, уходит с рынка. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

В 2014 году сеть Obuv.com насчитывала чуть больше 100 точек в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах. Сейчас осталось только пять рабочих магазинов в Петербурге и один в Москве.

По данным СПАРК, в 2013-2014 гг. компания вышла на безубыточность, с прибылью — 18 млн рублей. В 2016 году выручка сократилась по сравнению с 2015 годом с 2,1 млрд рублей до 194 млн рублей, чистый убыток составил 558 млн рублей.

В настоящее время компания получила более 30 исков на общую сумму 344 млн рублей. В декабре 2017 года её имущество было продано на торгах единым лотом за 3,2 млн рублей. Из активов в лот вошли обувь и товарные знаки, пишет ДП.

Дмитрий Костыгин, также являющийся владельцем сетей «Юлмарт», «Рив Гош» и «Улыбка радуги», находится под домашним арестом до 14 февраля по обвинению в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере.