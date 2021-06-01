Сеть постаматов TelePort выходит в регионы

Сеть постаматов TelePort, успешно реализовав проект в Санкт-Петербурге и Москве, продолжает активно расширять географию своего присутствия. Теперь жители 12 регионов Российской Федерации смогут легко забрать посылки из интернет-магазинов, подключенных к автоматической системе выдачи заказов. Первая партия аппаратов уже установлена.

На начальном этапе работы TelePort открывает доставку в городах-миллионниках: Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Воронеж, Пермь, Уфа, Ярославль, Новосибирск, Самара, Ростов-на-Дону. На втором этапе увеличит количество точек выдачи за счет открытия областных центров и установки постаматов в подъездах многоквартирных жилых домов. Помимо собственных постаматов, к доставке также будут доступны партнерские пункты выдачи заказов, что поможет обеспечить высокую плотность покрытия. Общий размер сети составит более 2000 пунктов выдачи.

Сеть постаматов TelePort совмещает плюсы курьерской доставки благодаря максимально близкому к конечным потребителям расположению точек и пунктов выдачи. Предлагает новый уровень комфорта получения посылок из интернет-магазинов. На данном этапе компания продолжает два направления развития: установку постаматов непосредственно в подъездах многоэтажных домов и на объектах шаговой доступности. Средний рост сети TelePort составляет порядка 10 постаматов в неделю.