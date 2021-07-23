Сеть пунктов DPD в России: итоги полугодия

Количество посылок, полученных клиентами в пунктах выдачи DPD за первое полугодие 2021, в полтора раза превысило данные за аналогичный период прошлого года. Рост в полтора раза был зафиксирован и в первом квартале. Таким образом, несмотря на традиционное снижение объемов в мае и летом, темпы роста популярности самовывоза сохраняются. DPD продолжает расширение сети за счет сотрудничества с независимыми ПВЗ.

На данный момент сеть пунктов выдачи DPD в России насчитывает свыше пяти тысяч точек в более чем 800 городах и, согласно данным исследования Data Insight, входит в тройку самых крупных среди российских логистических компаний.

Фокус DPD в открытии новых точек — независимые ПВЗ, которые могут оказывать весь необходимый клиентам спектр услуг: в первую очередь, это выдача и прием посылок от отправителя. Уже сейчас на их долю приходится 49 процентов выданных посылок. Независимые ПВЗ составляют 27 процентов сети DPD в России, в планах компании — к концу года увеличить эту цифру до 50 процентов.

«Мы всячески приветствуем подключение наших клиентов в качестве партнеров по выдаче. Для открытия необходимо, чтобы в локации уже был трафик посетителей, небольшое помещение с клиентской зоной для выдачи посылок, интернет и наличие кассового аппарата. При соблюдении этих требований сотрудничеством будут довольны все стороны: и сам партнер по выдаче, и получатели, и клиент-отправитель, и мы, обеспечившие синергию бизнесов». Ирина Зильберберг, начальник управления партнерской сети DPD в России

География самовывоза по сравнению с первым кварталом практически не изменилась: около 80 процентов посылок получили жители регионов. Средний вес заказа за прошедшие шесть месяцев составил 3,5 кг.

Для удобства клиентов доступна оплата наложенного платежа онлайн через сервис «Управление доставкой». Эта возможность с июля 2021 года реализована в большинстве точек выдачи DPD в России.