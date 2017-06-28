Сеть пунктов выдачи Юлмарт Outpost за два месяца вырастет в три раза

Количество пунктов выдачи заказов Юлмарт Outpost (ПВЗ), участвующих в проекте, за два месяца увеличится в три раза. Это расширит возможности клиентов DPD в России и SPSR Express, которые смогут получать заказы из интернет-магазинов и отправлять свои посылки по России и в страны Таможенного союза в удобных для них точках Юлмарта.

В течение июня к проекту были подключены 53 новые точки, в июле интеграцию пройдут ещё 67. Таким образом, общее количество пунктов выдачи заказов Юлмарт Outpost, работающих в рамках партнёрства, достигнет 179. Интернет-ретейлер интегрирует в проект действующие объекты в Центральном и Южном федеральных округах, а также в Поволжье. К концу 2017 года Юлмарт планирует распространить действие проекта на всю сеть ПВЗ компании.

Пункты выдачи заказов Юлмарт Outpost — объекты малого формата, расположенные в шаговой доступности от станций метро и остановок общественного транспорта, в торговых центрах и других местах с повышенным трафиком. В пунктах осуществляется приём, хранение и выдача посылок клиентам. Благодаря полной интеграции DPD отслеживает статус любого заказа в режиме реального времени, что позволяет своевременно информировать покупателей и предоставлять отчётность интернет-магазинам.

Первый этап сотрудничества между Юлмартом и DPD стартовал в конце декабря 2016 года. Благодаря ставке на формат объектов шаговой доступности к завершению пилота в мае 2017 года удалось увеличить объём выданных заказов в четыре раза по сравнению с первыми месяцами работы проекта. При этом в 10% случаев получатели самостоятельно переадресовывали доставку посылок в ПВЗ Юлмарта с помощью сервиса Predict. Как правило, вес около 80% заказов, идущих через пункты выдачи Юлмарт Outpost, не превышает 5 кг. Более крупные отправления встречаются реже, например, корма для животных весом до 30 кг.

«Наша бизнес-модель прежде всего ориентирована на потребности современного покупателя. По оценкам нашей компании, в 80% случаев потребители предпочитают забирать свои покупки самостоятельно. При этом около 50% клиентов выбирают именно объекты малого формата, расположенные поблизости от места работы или проживания. Сотрудничество с DPD позволит расширить спектр возможностей для клиентов не только Юлмарта, но и наших коллег по рынку. Кроме того, мы стремимся предоставить партнёрам возможность воспользоваться одним из самых важных конкурентных преимуществ на рынке e-commerce — широкой сетью логистических объектов. Наша задача — к концу года обеспечить выдачу до 50 000 отправлений в месяц», — комментирует Михаил Пахомов, директор центра бизнес-архитектуры платформы «Пункты выдачи заказов» Юлмарта.

По итогам первого квартала 2017 года услугой выдачи в ПВЗ Юлмарт Outpost воспользовались более 3 000 клиентов, во втором квартале партнёры планируют увеличить показатель до 15 000. Удобство отправки из ПВЗ высоко оценили и интернет-магазины, и компании малого и среднего бизнеса сферы В2В. Объекты также становятся важным каналом для организации возвратной логистики интернет-заказов. Ожидается, что доля подобных посылок может доходить до 10% от общего объёма заказов.