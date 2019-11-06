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Сеть re:Store начала сдавать iPhone в аренду

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re:Store
re:Store
Компьютеры, комплектующие

Сеть re:Store, крупнейший реселлер iPhone в России, и компания Forward Leasing запустили сервис лизинга смартфонов от Apple. Об этом сообщается пресс-релизе Forward Leasing.

Согласно информации с сайта «Подпишись.рф», ссылка на который приводится в релизе, сервис предлагает взять в лизинг пять моделей iPhone — от предыдущего флагмана iPhone XS до новейшего iPhone 11 Pro. Месяц пользования iPhone 11 с объемом памяти 64 Гб будет стоить 3940 рублей (47 280 рублей за 12 месяцев). Покупка такого же смартфона в re:Store обойдется в 59 990 рублей.

На аренду iPhone 11 Pro Max с тем же запасом памяти потребуется 5950 рублей в месяц (71 400 рублей за 12 месяцев). В магазине такой смартфон сейчас стоит 99 990 рублей.

После 12 месяцев аренды участник программы может выкупить смартфон, доплатив «остаточную стоимость» единовременно или аналогичными частичными платежами.

Еще один вариант — бесплатно заменить использованный смартфон на модель из обновленной линейки Apple, указывает Forward Leasing. Впрочем, такой обмен возможен только в случае «отличного состояния» использовавшегося смартфона: «Если у устройства за время использования появятся царапины, сколы или иные повреждения, то придется оплатить комиссию, размер которой определяется фактическим состоянием на момент оценки», — говорится на сайте. При обмене на новую модель остаточная стоимость не выплачивается.

Компании и сервисы: re:Store
Автор: Анна
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