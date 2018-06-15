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Сеть ресторанов «Теремок» закрылась в США

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Теремок
Теремок
Кафе, ресторан, фастфуд

Сеть российских ресторанов быстрого питания «Теремок» сообщила в Instagram, что закрыла обе точки в Соединенных Штатах.

Оба ресторана в мае прекратили работу по собственному решению компании, столкнувшейся с «техническими трудностями».

«К сожалению, оба наших ресторана закрыты. Сейчас мы меняем наше местоположение и рассматриваем для этого все возможные варианты. Как только появятся какие-то новости, мы Вам сообщим!», — написали представители сети в комментариях.

Гендиректор сети Михаил Гончаров рассказал «Ведомостям», что пока непонятно, будут ли открыты новые точки в США: «До изменения отношений между странами в этом нет смысла». Ранее он сообщал, что его рестораны в Нью-Йорке сталкивались с «враждебностью» санитарных служб.

Российская сеть блинных открыла первый ресторан в США в июне 2016 года. В меню заведения входили традиционно русские блюда и напитки: блины с начинками, супы, сырники, гречка, квас, морс, тархун.

Компании и сервисы: Теремок
Автор: Анна
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