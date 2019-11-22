Сеть «Самсон-фарма» начала продавать лекарства в кредит

Сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу pos-кредитования в аптеках. Покупателям предлагается до 300 тыс. руб. на срок до года по ставке 23% годовых, сообщает «Коммерсант».

Кредитование рассчитано на пациентов, которым требуется незамедлительное лечение дорогостоящими препаратами — лекарствами по цене от 500 руб. Доля таких препаратов в обороте сети превышает 25%. В «Самсон-фарме» ожидают, что кредитование принесет сети до 10% дополнительной выручки в 2020 году. Эффективность проекта в МТС-банке обещают оценить в начале 2020 года после завершения пилота.

За 2018 год pos-кредитование в РФ выросло на 20%, а к июлю 2019 года портфель pos-кредитов, выданных российскими банками, достиг 258 млрд руб., приводят в «Самсон-фарме» данные аналитиков Frank RG. В «Самсон-фарме» указывают, что это может быть первый подобный проект для фармацевтической розницы.

В 2019 году продажи лекарств в аптеках впервые с 2015 упали на 1,5%, до 3,8 млрд упаковок, подсчитывали в DSM Group. Динамику связывают с падением реальных доходов населения и вынужденной экономией. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов считает, что кредит может быть востребован только при покупке лекарств стоимостью не менее 3 тыс. руб. за упаковку, на которые приходится не более 4,5% розничного рынка: большинство дорогостоящих лекарств пациенты получают бесплатно за счет государства. Хотя кредиты в «Самсон-фарме» могут пользоваться спросом у потребителей дорогих косметических брендов или БАДов. В условиях фактической стагнации фармацевтического рынка даже прирост в несколько процентов к общей выручке может быть важен.