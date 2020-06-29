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Сеть семейных кафе «АндерCон» открыла магазин на AliExpress

У сети семейных кафе «АндерCон» появился официальный магазин на маркетплейсе AliExpress. Заказы доставляются по Москве на следующий день — клиенты получат десерты, приготовленные на московской фабрике «АндерCон» утром в день доставки.

Первое время в ассортименте магазина будет только сладкое — сейчас на AliExpress можно купить торты, пирожные, печенье и кексы от «АндерСона». В будущем появятся все блюда из меню сети. Стоимость доставки — 300 рублей, заказ от 1500 рублей привезут бесплатно. Сервисный партнер сети кафе по работе с маркетплейсом — компания AliTair.

Продукты питания появились на AliExpress не так давно. Ассортимент продуктовой категории представляют как крупные сети, например «Ашан», «Лента» и «Гармония цен», так и небольшие производители и дистрибьюторы. В начале карантина продажи продуктового направления выросли более чем на 150%.

«В основе продуктового ассортимента AliExpress Россия — товары с долгим сроком хранения (бакалея, сладости, чай и кофе). Но ассортимент кафе „АндерСон“ отличается — это десерты, доставляемые в день изготовления. Мы рады, что пользователи AliExpress могут получать заказы все быстрее — это качественно новый опыт, который мы стремимся распространить на все локальные продажи. — говорит Сергей Гречин, коммерческий директор по специальным категориям AliExpress Россия. — В будущем мы планируем расширить продуктовое направление: привлечем новых российских производителей и продавцов, увеличим ассортимент, запустим промокампании на сайте, чтобы покупатель ассоциировал нас не только с покупкой одежды или электроники, но и с продовольственными товарами».

«Последние годы перспектива онлайн-направления была очевидна для всех, но мы шли туда очень медленно, поскольку наша жизнь проходила в кафе. Ситуация последних трех месяцев заставила нас многое пересмотреть и двигаться в 40 раз быстрее, переучиваться и переделываться на ходу, искать новые каналы развития для того, чтобы сохранить фабрику и людей. Мы понимаем, что для AliExpress — это новое направление, хотим сказать им и их партнеру AliTair, взявшему на себя все вопросы по подготовке, спасибо, что поверили в наш продукт и решились на этот эксперимент, выбрав „АндерСон“ в качестве первопроходцев. Надеемся, что поможем им раскачать новую категорию, а они в свою очередь помогут нам сделать первые шаги в направлении нашей следующей цели по выходу на китайский рынок», — говорит Анастасия Татулова, основательница сети семейных кафе «АндерСон».

Автор: Анна
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