Сеть семейных кафе «АндерCон» открыла магазин на AliExpress

У сети семейных кафе «АндерCон» появился официальный магазин на маркетплейсе AliExpress. Заказы доставляются по Москве на следующий день — клиенты получат десерты, приготовленные на московской фабрике «АндерCон» утром в день доставки.

Первое время в ассортименте магазина будет только сладкое — сейчас на AliExpress можно купить торты, пирожные, печенье и кексы от «АндерСона». В будущем появятся все блюда из меню сети. Стоимость доставки — 300 рублей, заказ от 1500 рублей привезут бесплатно. Сервисный партнер сети кафе по работе с маркетплейсом — компания AliTair.

Продукты питания появились на AliExpress не так давно. Ассортимент продуктовой категории представляют как крупные сети, например «Ашан», «Лента» и «Гармония цен», так и небольшие производители и дистрибьюторы. В начале карантина продажи продуктового направления выросли более чем на 150%.

«В основе продуктового ассортимента AliExpress Россия — товары с долгим сроком хранения (бакалея, сладости, чай и кофе). Но ассортимент кафе „АндерСон“ отличается — это десерты, доставляемые в день изготовления. Мы рады, что пользователи AliExpress могут получать заказы все быстрее — это качественно новый опыт, который мы стремимся распространить на все локальные продажи. — говорит Сергей Гречин, коммерческий директор по специальным категориям AliExpress Россия. — В будущем мы планируем расширить продуктовое направление: привлечем новых российских производителей и продавцов, увеличим ассортимент, запустим промокампании на сайте, чтобы покупатель ассоциировал нас не только с покупкой одежды или электроники, но и с продовольственными товарами».