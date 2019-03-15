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Сеть супермаркетов Aldi предложила родителям услуги киберубийц

Британская сеть супермаркетов Aldi предложила помощь родителям, чьи дети игнорируют семейные ужины, будучи не в силах оторваться от популярной видеоигры Fortnite.

По задумке авторов, вытащить детей из виртуального мира в реальный должна помочь специальная команда профессиональных геймеров: они будут отслеживать и «убивать» ребенка в игре. В Aldi отмечают, что если ребенок решит зайти в новый матч, отряд профессиональных геймеров найдет и «прикончит» его и там.

Предполагается, что, потерпев поражение несколько раз подряд, дети оставят попытки играть дальше и хотя бы на время вернутся к домашним делам.

«У них больше не найдется отговорок, чтобы не явиться на ужин», — говорится в анонсе акции.

Все «адреса, пароли, явки» виртуальные киллеры получат от самих родителей: их просят зарегистрироваться в специальной форме и указать в ней дату, время и игровой ник ребенка. Акция стартует 22 марта и продлится до конца месяца.

Инициатива сети Aldi уже вызвала в соцсетях неоднозначную реакцию. В то время как некоторые отнеслись к ней с одобрением, большинство все же считает, что сеть супермаркетов перегнула палку. Пользователи пишут, что акция будет способствовать продвижению кибербуллинга, а решение давать ник своего ребенка в игре неизвестным людям может привести к плохим последствиям.

Автор: Анна
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