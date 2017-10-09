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Сеть супермаркетов «Бахетле» выставлена на продажу

Сеть супермаркетов домашней еды «Бахетле» выставлена на продажу, об этом рассказал «Ведомостям», сотрудник компании, получившей предложения о покупке, и два менеджера компаний — контрагентов сети. В «Бахетле» не прокомментировали эту информацию.

В сети «Бахетле» 40% ассортимента составляют блюда собственного производства — салаты, горячие блюда, выпечка, кондитерские изделия с акцентом на татарскую кухню. Вся сеть оценена в 10 млрд руб. 9,35 млрд руб. приходится на магазины в Татарстане, стоимость московских магазинов оценена в 650 млн руб.

Выручка «Бахетле» за 2016 год, по данным «Infoline-аналитика», составила около 12 млрд руб. По этому показателю сеть заняла 46 место среди российских ритейлеров.

Автор: Анна
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