Сеть супермаркетов BILLA запустила сервис получения наличных на кассах

Mastercard, торговая сеть BILLA и Райффайзенбанк сообщают о запуске сервиса «Наличные с покупкой». Теперь у покупателей одной из самых активно развивающихся сетей супермаркетов в России появилась возможность получать наличные прямо на кассе при оплате покупок картой. Первыми оценить услугу в любом из магазинов BILLA смогут держатели карт Mastercard и Maestro, которые выпущены банками, подключившими этот сервис для своих клиентов. В России к настоящему моменту это уже 12 банков-эмитентов. Услуга доступна и держателям карт, выпущенных за рубежом. Райффайзенбанк выступает банком-эквайером сети BILLA.

Mastercard первой в России запустила сервис «Наличные с покупкой» и активно работает над расширением партнерской сети — как торговых предприятий, так и банков, предоставляющих данную услугу держателям карт. Покупателям магазинов BILLA теперь не нужно искать ближайшее отделение банка или банкомат, чтобы снять наличные — достаточно оплатить товар картой Mastercard или Maestro и запросить у кассира нужную сумму, кратную 100 рублям и не превышающую 5 000 руб. за одну операцию. Воспользоваться сервисом можно вне зависимости от суммы покупки и технологии оплаты — как обычными картами, так и в одно касание смартфоном или другими устройствами.

«Mastercard приносит в Россию самые современные и востребованные платежные технологии, которые способствуют развитию безналичной экономики. С сервисом „Наличные с покупкой“ россияне могут снять средства там, где им удобно, в любой момент. Мы активно работаем над тем, чтобы эта услуга стала доступна держателям карт по всей стране. BILLA стала первой розничной сетью, которая запустила „Наличные с покупкой“ во всех своих супермаркетах, причем одновременно, что безусловно комфортно для покупателей, которые будут знать, что в любом магазине BILLA им предоставят данный сервис», — отметил Алексей Малиновский, глава Mastercard в России.

Сейчас в России работает 171 супермаркет BILLA, они находятся в Москве, Подмосковье, а также Нижегородской, Тульской, Калужской и Курской областях. Общая численность жителей регионов присутствия торговой сети составляет более 26 млн человек. Компания активно расширяет свою сеть — с начала 2019 года было открыто 17 супермаркетов, в том числе в новом городе — Коломне (Московская область). В 2018 году в России начали работу 34 магазина.

«Сервис для покупателей — один из ключевых приоритетов BILLA. Мы последовательно работаем над тем, чтобы гости магазинов могли совершать покупки быстро и с максимальным комфортом. Сотрудничество с Mastercard — еще один шаг в этом направлении. По мере наращивания присутствия в небольших населенных пунктах, где недостаточно банкоматов, BILLA совместно с партнерами развивает удобный сервис по снятию наличных в кассах супермаркетов, что станет дополнительным преимуществом для покупателей», — отметила Елена Мальцева, генеральный директор BILLA в России.

Райффайзенбанк стал одним из первых в стране банков, который внедрил новый сервис в торговом предприятии, где оказывает эквайринговые услуги.

«Технология снятия наличных на кассах магазинов имеет большие перспективы. Мир становится все более динамичным, и держателям карт порой некогда искать банкомат, особенно в небольших городах. Мы рады тому, что с нашей помощью у многих появится возможность зайти в магазин BILLA, совершить покупки и одновременно снять наличные на кассе. Сейчас мы работаем над тем, чтобы такой сервис был запущен и в других магазинах, в которых установлены наши платежные терминалы. Запуск сервиса по снятию наличных и его дальнейшее распространение помогут развитию российского торгового сектора, эквайрингового бизнеса и инновационных банковских услуг», — прокомментировал Никита Патрахин, член правления Райффайзенбанка.

Сервис получения наличных на кассах торговых точек при оплате покупок картой работает c Mastercard уже в десятках стран по всему миру: США, Великобритании, Австрии, Германии, Польше, Швеции, Канаде, Австралии и многих других.

Для России это решение актуально — в удаленных районах и населенных пунктах с недостаточно развитой сетью банкоматов появляется возможность снимать наличные прямо у дома, а занятым жителям мегаполисов новая услуга позволяет еще больше экономить время, решая две задачи одновременно.