Сеть «Светофор» вытеснила Auchan из топ-5 FMCG ритейлеров

За девять месяцев 2021 года совокупный рост выручки крупнейших FMCG-сетей составил 11,6%. В тройку лидеров, как и в прошлом году, входят X5 Group, «Магнит» и Mercury Retail Group. Однако в этом году «Светофор» вытеснил из топ-5 Auchan, пишут «Ведомости» со ссылкой на рейтинг Infoline FMCG Retail Russia Top.

Выручка X5 Group за указанный период составила 1,59 трлн руб., «Магнита» — 1,22 трлн руб. и Mercury Retail Group («Бристоль» и «Красное & белое») — 513,7 млрд руб. На четвертом месте расположилась «Лента», к которой в III квартале присоединились сети Billa и «Семья». Сеть «Светофор» заработала за этот период 200,5 млрд руб. и сместила с этой строчки Auchan (188,3 млрд руб.), который опустился на шестую позицию в рейтинге. На седьмом месте — жесткий дискаунтер Fix Price (144,2 млрд руб. за три квартала), который торгует преимущественно непродовольственными товарами.

Для «Магнита» и Х5 Group новым драйвером развития бизнеса становятся проекты жестких дискаунтеров: первый к концу 2021 г. планирует увеличить сеть «Моя цена» до 200 объектов, а второй хочет довести сеть «Чижик» до 70 объектов. Представитель Auchan подтвердил, что в этом году ритейлер вернулся к формату дискаунтера, смог стабилизироваться и перейти к росту как выручки (на 2%), так и товарооборота (около 5% с начала года по сравнимым магазинам). По данным NielsenIQ, российские покупатели уже не воспринимают такие магазины как дешевые, а мыслят другими категориями, например, выбирают Fix Price за ассортимент, включающий множество полезных мелочей, а «Чижик» — за удобство для мелких покупок и пополнения запасов.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что в дальнейшем на рынке стоит ждать новых слияний: крупнейшие ритейлеры продолжат поглощать региональные сети, которые под натиском федеральных сетей и жестких дискаунтеров испытывают проблемы с трафиком и рентабельностью. Для владельцев региональных ритейлеров выгоднее сдавать свою недвижимость в аренду федеральным ритейлерам и продавать операционный бизнес, считает он.