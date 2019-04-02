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«Севергрупп» покупает 42% ритейлера «Лента»

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Лента
Лента
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«Севергрупп» Алексея Мордашова подписала соглашения с Luna Inc. (компания, принадлежащая TPG Group) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о покупке около 41,9% ретейлера «Лента» в общей сложности примерно за $729 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе «Севергрупп».

Отмечается, что закрытие сделки зависит от выполнения ряда условий, включая получение одобрения от Федеральной антимонопольной службы. После закрытия сделки «Севергрупп» объявит обязательное предложение акционерам расписок «Ленты» по покупке их бумаг за $3,6 за расписку или $18 за акцию.

Уточняется, что общая сумма сделки составляет около 729 миллионов долларов. Как добавили в «Севергрупп», завершение покупки зависит от выполнения ряда условий, включая одобрение Федеральной антимонопольной службы.

После закрытия сделки — в соответствии с уставом с — «Севергрупп» объявит акционерам компании предложение по покупке их акций или GDR «Ленты» по цене 3,6 доллора за GDR (18 долларов за акцию), добавили в компании.

«Мы уверены, что объединив профессионализм команды топ-менеджеров и высочайшую корпоративную культуру „Ленты“ с опытом „Севергрупп“ в построении и управлении бизнесами, являющимися признанными лидерами в своих отраслях, а также нашей глубокой экспертизой в секторах B2B, диджитал и IT, мы сможем укрепить позиции компании как лидера на розничном рынке с точки зрения клиентоориентированности, предложения и лояльности потребителей», — приводятся в сообщении слова Мордашова.

Джон Оливер от имени TPG Group прокомментировал: «С того момента, как TPG приобрела долю в „Ленте“, компания прошла большой путь трансформации, вошла в тройку ведущих игроков российского рынка розничной торговли и стала крупнейшей сетью гипермаркетов в стране. За это время „Лента“ построила репутацию компании с высокопрофессиональной командой менеджмента и лучшими стандартами в области корпоративного управления. Достигнув сильных позиций на рынке и заработав прочную репутацию, компания хорошо позиционирована, чтобы в полной мере использовать потенциал российского ритейл-сектора при поддержке „Севергрупп“ в качестве крупнейшего акционера».

Компании и сервисы: Лента
Автор: Анна
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