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«Севергрупп» выкупила 40% «Нетологии» при оценке в $50-60 млн

Группа инвесткомпаний «Севергрупп», подконтрольная бизнесмену Алексею Мордашову, инвестировала в образовательную компанию «Нетология-групп». Об этом 14 августа сообщил Forbes. Сооснователь и гендиректор «Нетологии-групп» Максим Спиридонов рассказал изданию vc.ru, что «Севергрупп» выкупила 40% у прежних инвесторов проекта – Inventure Partners Сергея Азатяна и Buran Venture Capital. Оставшиеся 60% сохранились за основателями «Нетологии». Между тем, сумма сделки и оценка компании названа не была. Два источника Forbes указывают, что оценка компании составляет $50-60 млн.

Компания «Нетология» основана в 2009 г., она развивает одноименную платформу онлайн-курсов по интернет-маркетингу, продажам, управлению проектами и профессиональному образованию. Холдинг «Нетология-групп» образовался осенью 2014 г. после слияния с компанией «Фоксфорд», который специализируется на школьном образовании и подготовке к ЕГЭ.

«Нетология-групп» представляет более 180 программ обучения. По собственным данным, обучение на платформе прошли более 970 тыс. школьников и 251 тыс. студентов в 47 странах мира.

Как напоминает Forbes, Inventure Partners дважды инвестировал в проект – в апреле 2014 г. и в сентябре того же года, в последний раз сумма инвестиций составила $1,1 млн.

Автор: Анна
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