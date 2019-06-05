«Северсталь» планирует запустить маркетплейс стройматериалов

«Северсталь» планирует в этом году запустить маркетплейс по подбору стройматериалов и решений в области жилищного строительства. Проект даст производителю дополнительные каналы продаж.

Проектом управляет специально созданное поразделение по развитию цифровых бизнесов, которое займется разработкой платформенных решений, онлайн-продуктов и сервисов, нацеленных на конечных потребителей продукции. В разработке находится, например, проект маркетплейса по подбору стройматериалов и разработке архитектурных решений на основе металлоконструкций.

«Мы убеждены, что будущее промышленности за теми компаниями, которые смогут научиться использовать инновационные бизнес-модели. Внутри „Северстали“ уже сейчас накоплены значительные компетенции в создании сервисов на основе цифровых решений, например, наш инновационный интернет-магазин. Теперь мы намерены применить их для развития и инкубирования диджитал-проектов, которые смогут стать самостоятельными бизнесами компании. При этом мы сфокусируемся на цифровых решениях, которые имеют непосредственное отношение к нашей отрасли и отраслям-потребителям нашей продукции, например, строительству, что позволит, в том числе, обеспечить реализацию маркетинговой стратегии компании», — прокомментировал директор по развитию бизнеса и корпоративным венчурным проектам компании Андрей Лаптев.

Цифровые проекты станут дополнительным источником для выполнения цели по росту показателя EBITDA на 10-15% ежегодно, отметил представитель компании. Инвестиции на первом этапе составят несколько миллионов долларов год, проекты должны окупаться не более чем за 4-5 лет, их доходность (IRR) — не менее 40-50%, сообщил представитель. Если предположить, что компания инвестирует в создание маркет-плейсов порядка $2-3 млн, то ежегодный прирост EBITDA составит $300 000-400 000, подсчитывает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.

По сути, «Северсталь» создает систему одного окна для потребителя, рассуждает председатель комитета по строительству «Опоры России» Дмитрий Котровский. Маркетплейс с выбором готовых решений позволит конечному потребителю экономить время, средства и усилить контроль за качеством, продолжает эксперт.