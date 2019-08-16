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Сезон арбузов начался: сколько стоят бахчевые в Москве?

3 августа в Москве официально стартовал сезон продаж арбузов. Открылось уже боле 200 зарегистрированных точек, где можно купить сладкие летние плоды. Аналитический отдел Торговой платформы АГРО24, подготовил материал о ценах на арбузы в сетевых и интернет-магазинах.

Арбузы не относятся к фруктам, так как не растут на деревьях. Многие ошибочно определяют арбуз как тыквину: в отличие от тыквин, у арбуза нет полого пространства в середине плода и семена распределены по всей мякоти, а не сосредоточены кучкой. Но и к ягодам арбузы полностью отнести нельзя, так как они образуют плотную непригодную для еды кожуру, чем и отличаются от подлинных ягод. Поэтому многие ученые считают арбуз ложной ягодой.

В сетевых магазинах килограмм арбуза стоит в среднем 15-20 рублей. В настоящее время на арбузы действуют частые скидки: без скидки ягода стоит 20 рублей, со скидкой — 15 и меньше. В начале сезона акционные предложения можно встретить в супермаркетах «О’КЕЙ» — арбуз обойдется в 12,99 рубля со скидкой, в «Дикси», «Перекрестке», «Виктории» — 14,9 рубля со скидкой, в «Авоське» — 16,9 рубля со скидкой. В магазинах «Верный» арбуз стоит 14,99 рублей без скидки.

Цены за 1кг арбуза в сетевых магазинах Москвы в первой половине августа 2019 года

Также покупатель может найти в супермаркетах Москвы необычные сорта арбуза: плоды без косточек и желтые арбузы. Такие бахчевые обойдутся в 50-60 рублей за килограмм. Например, в «Пятерочке» желтый арбуз обойдется в 55,99 рубля, в «Виктории» — 59,9, в магазине «Eurospar» желтые сорта и сорта без косточек стоят 54,9 рубля за килограмм. В «Магните» сейчас действуют большие скидки на плоды: желтый арбуз можно приобрести по цене 31,9, без косточек — 37,9.

Оптовая цена на арбузы начинается от двух рублей за килограмм. Встречаются и плода по 1,5-1,8 рубля. В среднем цена оптовой партии обыкновенных арбузов зафиксирована на уровне 3-6 рублей за килограмм.

Не во всех интернет-магазинах цены на арбузы выше цен супермаркетов и гипермаркетов города. В онлайн-ритейле можно найти ягоды в диапазоне 15-25 рублей за килограмм.

В интернет-магазине «О’КЕЙ» сейчас проходит акция, и арбуз обойдется в 12,99 рубля за килограмм. Доставка арбуза сервисом Instamart из магазина «Ашан» будет стоить 14,17 рубля за килограмм ягоды. В «Перекрестке» и «Metro Cash&Carry» бахчевые можно приобрести по 14,9 рубля. В «Утконосе» цена на 2 рубля выше — арбуз здесь стоит 17 рублей, в «Азбуке Вкуса» — 28 рублей, во «ВкусВилле» — 29 рублей, в «Глобус Гурмэ» — 36 рублей.

Цены за 1кг арбуза в интернет-магазинах Москвы в первой половине августа 2019 года

Что касается московских рынков, то цены там значительно выше и по сравнению с супермаркетами города, и по сравнению с интернет-магазинами. Так, на Каширском рынке килограмм арбуза стоит 40 рублей, на Северном — 30 рублей.

В прошлом году цены на арбузы падали в течение августа и сентября на 15-20%, в интернет-магазинах цена уменьшалась до 30%. Изменений в цене по сравнению с аналогичным периодом прошлого года пока не наблюдается.

Автор: Анна
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