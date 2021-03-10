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“Шахтеры” цифровой эры: россияне скупают оборудование для майнинга

В начале января 2021 года на рынке криптовалют возник очередной ажиотаж в связи с ростом их стоимости: биткойн подорожал до $42 тысяч, а 18 февраля и вовсе обновил исторический максимум, пробив отметку в $52 тысячи. Вместе с ним выросла стоимость и нескольких других популярных криптовалют. Резкий рост их цен спровоцировал скачок интереса к видеокартам и готовым майнинговым фермам в России. Это подтверждается и данными Авито: в феврале этого года спрос на видеокарты в целом по стране подскочил в 2,6 раза, а готовыми майнинговыми фермами стали интересоваться в 3,8 раза чаще по сравнению с февралем прошлого года.

Согласно данным экспертов, самыми популярными видеокартами для майнинга в России стали устройства всего двух производителей, модели Geforce GTX 1060, Geforce GTX 1070 (Nvidia) и Radeon RX 570 (AMD).

Ажиотаж вокруг криптовалют не утихает уже несколько месяцев: еще в середине октября биткойн стоил $11,5 тысяч, 8 января его цена подскочила до $42 тысяч, а 18 февраля биткойн и вовсе обновил исторический максимум, достигнув стоимости в $52 тысячи. За последние месяцы также значительно подорожал Эфириум (Ethereum). Из-за роста стоимости криптовалют, в России резко подскочил интерес к оборудованию для майнинга. Согласно данным Авито, готовые майнинговые фермы этом году стали востребованнее в 3,8 раза по сравнению с февралем прошлого года, при этом объявлений об их продаже на сайте стало на 65% больше. Спрос на видеокарты в России в феврале этого года вырос в 2,6 раза, при этом предложение увеличилось всего на 18%. Самыми востребованными марками стали Geforce от Nvidia и Radeon от AMD. Аналитики Авито выяснили, как изменились спрос, предложение и цены на самые востребованные модели видеокарт.

Топ-10 самых популярных видеокарт на Авито в феврале 2021 года, Россия:

  1. GTX 1060
  2. GTX 1070
  3. RX 570
  4. RX 580
  5. GTX 1080
  6. RX 470
  7. GTX 1050
  8. RTX 2060
  9. RX 480
  10. GTX 960

Самые популярные видеокарты на Авито в этом году

Самой запрашиваемой видеокартой на Авито в феврале этого года стала не так давно снятая с производства Geforce GTX 1060. Несмотря на то, что эта видеокарта уже морально устарела, благодаря относительно небольшой цене и экономному потреблению электроэнергии многие все еще считают ее достойным вариантом для сбора бюджетного майнинг рига. В феврале 2021 года искать эту видеокарту на Авито россияне стали в 3,8 раза чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года. Купить ее можно в среднем за 14 000 рублей, что дороже на 75%, чем в прошлом феврале. Количество объявлений также не огорчает желающих приобрести видеокарту — GTX 1060 в этом году продают на 70% больше, чем в прошлом.

На втором месте в рейтинге видеокарта все той же серии GTX 10 от Nvidia — Geforce GTX 1070. В оригинальной линейке было представлено две вариации модели: 1070 и немного более производительная 1070 Ti. В феврале этого года спрос на видеокарты линейки GTX 1070 подскочил в 3,9 раза по сравнению с прошлым годом. Стоит такая видеокарта дороже, чем ее предшественник GTX 1060 — в среднем 30 000 рублей. В этом году ее цена стала выше по сравнению с прошлым приблизительно в 2 раза. К счастью майнеров, желающих обзавестись эффективной, но снятой с официального производства моделью, ее можно найти на Авито — продавать GTX 1070 на сайте стали в 2 раза чаще, чем в прошлом году.

Тройку лидеров в рейтинге самых востребованных видеокарт замкнула зарекомендовавшая себя в добыче «эфира» (Etherium) Radeon RX 570 от AMD. В этом году интересоваться RX 570 стали в 5,2 раз активнее, чем в прошлом году. Средняя цена модели на Авито составила 15 000 рублей, при этом в прошлом году купить видеокарту можно было в 2,3 раза дешевле. Количество объявлений о продаже Radeon RX 570 в этом году выросло в 2,8 раза.

На 4 месте расположилась видеокарта Radeon RX 580, которую тоже чаще всего используют в майнинге Etherium, а также Etherium Classic. Сегодня она считается одним из лучших устройств для комплектации майнинговых установок — опытные майнеры отмечают, что RX 580 показывает высокую производительность при адекватном энергопотреблении. В этом году спрос на 580 модель подскочил даже заметнее, чем на RX 570 — в 5,4 раз по сравнению с февралем 2020 года. Купить ее на Авито можно в 2,4 раза дороже, чем в прошлом году — в среднем за 19 750 рублей, а продавать их стали в 2,6 раза чаще.

На пятом месте в списке самых популярных видеокарт на Авито в России снова серия GTX 10 от Nvidia — карта Geforce GTX 1080. В линейке так же, как и у предшествующей модели, было представлено два варианта: 1080 и 1080 Ti. Майнеры отмечают как недостаток сильный нагрев видеокарты, но, по всей видимости, ее достоинства перекрывают все недочеты, и спрос на карту все равно растет. В феврале этого года интересоваться GTX 1080 пользователи сайта стали в 3,8 раза чаще, чем в прошлом году, а количество объявлений о продаже модели выросло в 2 раза по сравнению с февралем прошлого года. Видеокарту Geforce GTX 1080 можно купить в среднем за 42 000 рублей, что дороже на 83%, чем в феврале 2020 года.

Другие востребованные в России видеокарты

Следующей по популярности на Авито стала Radeon RX 470. Спрос на видеокарты данной модели подскочил в этом году в 4,9 раза по сравнению с прошлым годом, а количество объявлений об их продаже выросло в 2,2 раза. Купить RX 470 на сайте можно по довольно бюджетной цене — в среднем за 9 000 рублей, что дороже на 64%, чем в прошлом году.

Geforce GTX 1050 оказалась на 7 строчке в рейтинге самых востребованных видеокарт в России. Интересоваться ей в этом году пользователи Авито стали в 4,6 раза больше. Средняя стоимость выросла на 64% и составила 9 000 рублей. В продаже в этом году можно найти на 94% больше объявлений, чем в прошлом году.

На 8 месте расположилась относительно новая на рынке, по сравнению с другими моделями в рейтинге, видеокарта Geforce RTX 2060, поступившая в продажу в январе 2019 года. В феврале этого года она завоевала в 9,2 раз больше внимания со стороны пользователей Авито, чем в аналогичном периоде прошлого года, а продавать ее стали в 5,9 раз чаще. Из-за недавнего выхода на рынок данная видеокарта еще не успела достаточно подешеветь, а в этом году во время всеобщего ажиотажа ее цена выросла еще в 2,3 раза по сравнению с прошлогодней стоимостью — купить ее можно в среднем за 45 000 рублей.

Следующая в рейтинге видеокарта — предшественник серии RX 570 от AMD с более низкими частотными параметрами, но не теряющая популярности — Radeon RX 470. В этом году спрос на нее вырос в 3,2 раза, при этом в продаже на Авито появилось всего на 9% больше объявлений. Приобрести RX 470 можно в среднем за 12 990 рублей, что на 76% дороже, чем в прошлом году.

Десятку лидеров замкнула модель Geforce GTX 960, поступившая в продажу еще в далеком 2015 году. В феврале 2021 года интересоваться ей стали на 78% чаще, чем в прошлом году, при этом предложение таких видеокарт, наоборот, упало на 28% за год. Приобрести ее можно в среднем за 7 500, что на 50% дороже, чем в прошлом году.

Автор: Анна
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