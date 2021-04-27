Шашлыки, Netflix и медитация: как россияне проведут длинные майские праздники?

В России дни с 1 по 10 мая были объявлены нерабочими. Эксперты Авито опросили 10 000 россиян чтобы выяснить, где они собираются проводить майские праздники и какие планы строят на длинные выходные. Исследование показало, что большинство участников опроса, а именно 42%, планируют провести майские праздники дома. Некоторые участники опроса рассказали, что будут исследовать свой город или поедут в путешествие по России. Около 40% опрошенных собираются жарить шашлыки, 36% — смотреть фильмы и сериалы, а 7% респондентов сделали выбор в пользу осознанного отдыха и решили посвятить длинные праздники медитации.

Где и с кем россияне проведут майские праздники?

Большинство респондентов (42%) рассказали, что планируют провести майские праздники дома. Около 32% участников опроса решили отправиться на дачу. Еще 11% поедут в путешествие по России. Еще 7% опрошенных собираются поехать на юг страны. Всего 2% участников опроса решили провести майские праздники в пригородном отеле, еще 2% опрошенных планируют отправиться в поездку за границу.

Около 4% участников опроса также поделились и другими местами, где они будут проводить выходные: многие рассказали, что проведут майские праздники на работе, некоторые поедут в санатории и на турбазы. Есть и те, кто в майские праздники планирует исследовать свой город — гулять по паркам или открывать новые локации. Любители путешествий привели в примеры места, куда собираются поехать, среди них: Кавказ, Карелия, Горный Алтай, берег Охотского моря, город Бугульма в Татарстане и город Абаза в Хакасии.

Абсолютное большинство респондентов, а именно 73%, планируют провести майские праздники с семьей, 17% опрошенных — с любимым человеком. Около 15% участников опроса проведут праздники с друзьями, еще 6% — хотят в выходные побыть наедине с собой. Еще 2% опрошенных поделились, что проведут майские праздники с коллегами, с детьми и внуками, а также одни с домашними животными.

Какие планы на майские праздники у россиян в этом году?

Любители отдыха на природе в этом году строят разнообразные планы: 40% участников опроса на майских праздниках собираются соблюсти негласную «традицию» и жарить шашлыки на выходных, еще 32% хотят больше времени проводить на природе и гулять в парке. Приверженцы более активного времяпрепровождения собираются идти в поход с палатками — так ответили 4% участников опроса.

Около 36% участников опроса все выходные планируют просто смотреть фильмы и сериалы. Еще 14% опрошенных собираются в свое удовольствие кататься на велосипеде, роликах или самокате. Около 7% респондентов рассказали, что хотят уделить время медитации и расслаблению.

Что россияне планируют делать на майских праздниках? Россия, 2021 год

Довольно большая часть респондентов решила посвятить свое время полезным занятиям: 28% опрошенных хотят устроить генеральную уборку в квартире, 25% участников опроса планируют подготовить дачу к сезону и навести порядок в доме и на участке. 20% респондентов хотят заняться мытьем окон. Сажать рассаду на даче планируют 15% опрошенных. Около 6% участников опроса из России будут делать ремонт в квартире, а ремонтом дачи решили заняться 5% респондентов.

Также 6% опрошенных рассказали и о других планах на майские праздники: некоторые планируют переехать в новую квартиру, студенты — готовиться к сессии, а спортивные фанаты — посетить на футбольный матч. Кто-то хочет заниматься творчеством или ходить на экскурсии, другие — играть в компьютерные игры. А некоторые решили провести майские выходные с пользой не только для себя, но и для других — посетить приют для животных в качестве волонтера.

Что россияне планируют приобрести для отличных выходных?

Большинство респондентов (21%) хотят купить к майским выходным стройматериалы для ремонта, еще 15% планируют приобрести рассаду на участок. За прошедший месяц спрос на стройматериалы на Авито вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а рассаду искали на 36% чаще. Садовые инструменты к праздничным выходным планируют купить 11% опрошенных. Интересоваться ими россияне стали на 14% активнее, чем в прошлом году. В этом году россияне также могут поучаствовать в Весенней распродаже на Авито, которая продлится до 10 мая включительно, а стоимость доставки товаров, заявленных в ней, составит всего 1 рубль.

12% респондентов-любителей вылазок на природу планируют купить наборы для пикника. Походные товары хотят приобрести 10% опрошенных, палатку — 8%, а гитарой для песен у костра планируют обзавестись еще 5% респондентов. Наборы для пикника этой весной на Авито стали искать в 2,2 раза больше россиян, походные стулья и столы заинтересовали в 2,4 раза больше пользователей. Палатки стали востребованнее в 2 раза по сравнению с прошлым годом, а гитары на сайте этой весной ищут на 21% чаще.

Любители активного отдыха собираются покупать различный спортинвентарь: 12% планируют приобрести велосипед, по 7% респондентов — самокат или волейбольный мяч. Спрос на велосипеды в прошедшем месяце вырос на 58% по сравнению с прошлым годом, самокаты стали интересовать пользователей Авито на 91% больше, а волейбольные мячи стали на 72% востребованнее. Около 6% участников опроса хотят приобрести набор для бадминтона, коврик для йоги собираются купить 5% опрошенных, а еще 4% респондентов планируют в ближайшее время приобрести ролики. Бадминтон в прошедшем месяце на сайте искали на 6% чаще, чем в прошлом году, а спрос на ролики вырос на 75%.

Еще 11% респондентов хотят приобрести для своего участка садовые качели. Садовую мебель планируют купить 10% опрошенных. Спрос на садовые качели в этом году вырос на 85% по сравнению с прошлым годом, садовыми скамьями россияне интересовались на 61% больше, чем в прошлом году, кресла искали на 52% активнее, а садовые фигуры — на 69% чаще. Еще 8% опрошенных планируют купить мангал, а 6% участников опроса мечтают поставить во дворе батут. Интересоваться мангалами этой весной в преддверии майских праздников россияне стали в 3 раза активнее, а батуты стали на 5% востребованнее.

Что россияне планируют покупать к майским праздникам? Россия, 2021 год

17% респондентов поделились другими желаниями относительно предстоящих покупок. Многие собираются покупать мясо для шашлыков и продукты для праздничного стола. Для дачного отдыха респонденты хотят купить шезлонги, гамаки, настольные игры, игровую приставку и подписку на Netflix. Многие также планируют к майским праздникам обновить гардероб и купить подарки семье и друзьям. Творческие натуры запланировали в числе покупок музыкальные инструменты и картины по номерам.