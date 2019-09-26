«Шоколадница» открывает кофепойнты Shoko Coffee

«Шоколадница» откроет заведения в новом формате — Grab & Go. Это небольшие точки, где напитки и еда продаются навынос. Посетителям также предложат кофейные аксессуары и модную одежду с символикой заведения (свитшоты, худи, футболки и бейсболки), позже появятся стойки со скейтами и лонгбордами, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Василия Мостицкого, директора по маркетингу ГК «Шоколадница».

Первая точка Shoko Coffee откроется уже в начале ноября в бизнес-центре «Омега плаза» на ул. Ленинская Слобода. Заведение займет 50 кв. м, там разместятся стойка с оборудованием для приготовления кофе и холодильники «Возьми с собой» с едой и напитками. В планировке предусмотрено несколько столиков для гостей, желающих провести в кафе побольше времени. Гостям помимо кофе будут предложены чай, смузи, прохладительные напитки, сэндвичи, роллы, выпечка и десерты.

Инвестиции в Shoko Coffee составили около 2 млн руб. Проект пилотный, по результатам работы первого заведения появятся планы дальнейшего развития, говорит Мостицкий. Рынок кофе прогрессирует, особенно в сегменте Grab & Go, и «Шоколаднице» нужен сильный, успешно конкурирующий игрок в этом сегменте. В планах компании развивать Shoko Coffee по франшизе.

В первом полугодии 2019 г. расходы потребителей на фастфуд-кофейни, в том числе кофепойнты, выросли в 1,5 раза в годовом сопоставлении, а в традиционных кофейнях роста почти нет, говорит Марина Лапенкова, эксперт исследовательской компании NPD Group. Формат кофепойнтов, фастфуд-кофеен или точек, где можно взять кофе и снек навынос, сейчас активно растет, кофепойнты открываются как в центре, так и в спальных районах: есть на ходу удобно, а брать кофе с собой — модно. Развитие формата кофепойнтов «Шоколадницей» Лапенкова называет логичной экспансией: новой аудитории нужны динамичные точки, а «Шоколадница» — известный бренд со своей историей, у сети есть лояльная аудитория и, что немаловажно, в кофейнях варят хороший кофе.

Кофейни малого формата сейчас активно открывают в торговых центрах, магазинах, на заправках и даже в салонах операторов. Планирует открыть кофейни в своих отделениях Сбербанк. Сегмент приносит прибыль и значительно поднимает клиентский трафик. Аналитики связывают взрывной рост кофеен с тем, что россияне в отличие от жителей других стран пока только привыкают к потреблению кофе. Только в Москве продажи в кофейнях в прошлом году составили 30 млрд рублей. В Knight Frank рынку кофеен пророчат рост за десять лет до одного трлн рублей.