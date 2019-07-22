«Шоколадница» планирует запустить новый формат

Группа компаний «Шоколадница» (управляет сетями «Шоколадница», «Кофе Хауз» и «Ваби Саби») работает над созданием отдельной сети формата grab & go, когда еда и напитки продаются исключительно навынос. Формат тестировался на базе некоторых заведений «Кофе Хауз», в том числе в виде корнеров, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на ресторанном рынке.

Новые заведения планируется запустить в пилотном режиме в Москве к началу 2020 года, уточнили в «Шоколаднице».

«Предстоит определиться, будут ли точки grab & go развиваться на отдельных площадках, либо они будут интегрированы в действующие заведения сети», — отметил представитель компании.

В пресс-службе «Шоколадницы» подтвердили и эти планы: на данном этапе они подбирают помещение под открытие как минимум одной фабрики-кухни. Кроме того, добавляет представитель компании, сейчас «Шоколадница» совместно с Delivery Club тестирует доставку кофе.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, отмечает, что «Шоколадница» запаздывает с выходом в сегмент: в некоторых московских кофейнях сети доля кофе навынос уже приближается к 30% от общего объема заказов. В целом рынок продажи еды и кофе навынос в России достаточно насыщен, поэтому группе придется снизить средний чек на 30−50%, считает Бурмистров.

По мнению исполнительного директора Restcon Андрея Петракова, все качественные площадки в Москве уже заняты, поэтому компания будет открываться в торгцентрах и в районах новой застройки. В этом случае «Шоколадница» может открыть более 100 новых точек.

Михаил Бурмистров оценивает открытие одной точки в формате grab & go максимум в 4 млн рублей при условии, что площадь заведения составит 100 м2, если же речь о помещениях в пределах 40 м2, то до 2,5 млн рублей, а для формата корнеров — до 1,4 млн рублей. Самой оптимальной стратегией он называет амбициозное тиражирование нового формата в Москве и других городах с выходом на уровень до 150 объектов к концу 2021 года. Таким образом, инвестиции в новый проект могут составить от 210 млн до 600 млн рублей.