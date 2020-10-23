Шпинель, опал, аметист – какие камни выбирают россияне

По данным компании «Ювелирочка», крупнейшего российского телеретейлера, охватывающего не только центральные, но и самые отдалённые регионы страны, последние два года объём продаж украшений с полудрагоценными вставками колебался в районе 30%, а украшений с поделочными камнями в районе 10-15%. Однако, весна этого года дала колоссальный скачок в цифрах. Интерес к этим категориям украшений вырос в разы. Так, в феврале украшения с полудрагоценными камнями сделали 44% общего объёма продаж, что обеспечивает почти половину оборота телемагазина. А кривая спроса на вторую категорию превысила 25%.

С чем связан такой рост? Экономическая ситуация, fashion-тренды? Безусловно, пандемия сыграла немалую роль в распределении трат россиян. Однако, фактор интереса к более бюджетным украшениям — не единственный. Начиная с 2012 года, многие ювелирные дома стали активно использовать полудрагоценные и поделочные камни наряду с камнями «большой четвёрки» (бриллианты, изумруды, сапфиры, рубины). Причём не только для базовых линий, но и для уникальных украшений, шедевров высокого ювелирного искусства. А в 2019-2020-м коллекции с бирюзой, лазуритом, ониксом и даже сердоликами и кварцем выпустили уже все крупные «вандомские» бренды. Дизайнеров привлекает прежде всего необычное сочетание камней, которое придаёт изделию особую художественную выразительность, позволяет создать оригинальное и — что стало исключительной ценностью в последние годы — индивидуальное украшение.

Общий тренд на уникальность, будь то предмет гардероба или аксессуар, перешёл с подиума на ювелирный дизайн. Его задают подборки глянцевых журналов и модные блогеры. Так, британская модель Кара Делевинь, героиня светской хроники и трендсеттер, на вкус которой ориентируется поколение 20+, не расстаётся с эффектным, ассимметричным кольцом, где солируют не бриллианты (хотя они там тоже есть), а чёрный оникс. Серьги с черной шпинелью (шпинель — самый популярный камень у россиянок, по данным «Ювелирочки»: 35,55% от общего объема продаж украшений с поделочными камнями в 2020 году) — любимое украшение певицы Кэти Перри, которое она надевает на церемонию вручения премии «Грэмми» с той же регулярностью, что получает статуэтки. Анджелина Джоли любит нефрит, а Скарлетт Йоханссон топазы.

Одни из последних состоявшихся в этом году светских мероприятий — вручение кинопремии «Золотой глобус» в США и российский «ММКФ» — также продемонстрировали увлечение полудрагоценными камнями. Образы Тейлор Свифт в серьгах с опалами, Кейт Бланшетт в голубых топазах (такие топазы — третьи по популярности из прочих полудрагоценных вставок в ассортименте «Ювелирочки», на них в 2020-м пришлось 9,61% продаж), Зое Кравиц с чёрным нефритом и Марины Александровой в кольце с турмалином были растиражированы СМИ и соцсетями.

Весенне-летние коллекции в духе 1970-х, когда носили длинные бусы и украшения-талисманы, в которых использовались поделочные камни, также подстегнули интерес к похожим изделиям. А волна пандемии, усилившая тягу к украшениям с магической символикой, спровоцировала спрос на ювелирные «амулеты» с камнями из этих категорий. Например, считается, что агат помогает бороться с чувством тревоги, а бирюза служит своего рода «щитом», защищающим от воздействия негативной энергии.

«Полудрагоценные и поделочные камни также набирают популярность благодаря миллениалам, которые предпочитают, чтобы украшений было много и под любой образ. Это возможно либо с бижутерией, либо с украшениями из доступных ювелирных материалов. Ставки делаются преимущественно на серебро, качественную позолоту и полудрагоценные камни во всем их многообразии» — подтверждают эксперты телеритейлера Ювелирочка.

Самыми востребованными у отечественных покупателей поделочными вставками помимо шпинели оказались агаты (24,39% рынка) и опалы (14,01%). В полудрагоценных камнях голубые топазы обогнали лишь танзаниты (18,12%) и аметисты (16,15% от общего объёма продаж в 2020 году). В географии продаж изделий с поделочными вставками за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, которые занимают первые две строки рейтинга соответственно, лидируют Красноярск (третье место), Екатеринбург и Нижний Новгород (четвертое и пятое места соответственно). При этом наибольший рост продаж отмечается именно в Красноярске, показав динамику +300% за последние 3 года.

Сравнивая продажи в сентябре этого и прошлого годов, аналитики Ювелирочки отметили внушительный рост интереса к обеим категориям украшений. Так, в 2020 году количество продаж в категории поделочных камней выросло почти вдвое с 10 до 19% от всех проданных изделий. Полудрагоценные камни выросли без малого на четверть по отношению к 2019 году (31%) и теперь составляют 38% от общего количества украшений. Эксперты уверены: этот тренд только набирает силу, и рекорды сентября — далеко не потолок.