ФНС не будет штрафовать если ККТ и фискальный накопитель были заказаны, но вовремя не поставлены

Минфин России напоминает об установлении с 1 июля 2017 г. административной ответственности за неприменение ККТ в установленных федеральными законами случаях. Однако организации и ИП не оштрафуют, если ККТ и фискальный накопитель были заказаны, но вовремя не поставлены.

Вместе с тем управлениям глава ФНС России Михаил Мишустин поручил руководителям региональных управлений(письмо № ММВ-20-20/96) Службы под личную ответственность обеспечить в таких условиях возможность применения налогоплательщиками старой ККТ без привлечения их к ответственности. В поручении говорится, что если организация или индивидуальный предприниматель заказали ККТ и фискальный накопитель, но вовремя его не получили и в этой связи не могут работать по новым правилам, то они могут работать на старых кассах, не боясь быть привлеченными к ответственности. Старую кассу можно использовать как чекопечатающую машину — главное, чтобы покупателю было выдано подтверждение расчета.