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ФНС не будет штрафовать если ККТ и фискальный накопитель были заказаны, но вовремя не поставлены

Минфин России напоминает об установлении с 1 июля 2017 г. административной ответственности за неприменение ККТ в установленных федеральными законами случаях. Однако организации и ИП не оштрафуют, если ККТ и фискальный накопитель были заказаны, но вовремя не поставлены.

Вместе с тем управлениям глава ФНС России Михаил Мишустин поручил руководителям региональных управлений(письмо № ММВ-20-20/96) Службы под личную ответственность обеспечить в таких условиях возможность применения налогоплательщиками старой ККТ без привлечения их к ответственности. В поручении говорится, что если организация или индивидуальный предприниматель заказали ККТ и фискальный накопитель, но вовремя его не получили и в этой связи не могут работать по новым правилам, то они могут работать на старых кассах, не боясь быть привлеченными к ответственности. Старую кассу можно использовать как чекопечатающую машину — главное, чтобы покупателю было выдано подтверждение расчета.

«Таким устройством может являться, в частности, контрольно-кассовая техника, применяемая до вступления в силу положений нового порядка и снятая с регистрационного учета в налоговом органе, которая используется для печати документа, подтверждающего факт осуществления расчета, без предъявления к такому устройству каких-либо специальных требований (может содержать в своем составе электронную контрольную ленту, защищенную (ЭКЛЗ), функционировать без ЭКЛЗ, быть модернизированной для возможности печати документа, подтверждающего факт осуществления расчета, и др.)», говорится в писме ФНС России.

Автор: Анна
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