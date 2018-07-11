Штрафы увеличили спрос на мотокосы и газонокосилоки

Аналитики отметили резкий рост продаж мотокос и газонокосилок после того, как Правительство обязало собственников скашивать траву на их земельных участках.

Инициированные МЧС изменения коснулись абсолютно всех собственников земельных участков. В частности, теперь они на законодательном уровне обязаны регулярно убирать мусор и скашивать траву на своей территории. Также запрещается выжигать траву и разводить костры. Такие меры были приняты неспроста: по данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ ежегодно в России сгорает около двух миллионов гектаров леса. В 59% случаев это происходит по вине местного населения, при этом каждый четвертый пожар возникает из-за перехода огня с земельных участков.

Штраф за нарушение правил пожарной безопасности может составить от 2 до 3 тысяч рублей для гражданина, от 20 до 30 тысяч для частного предпринимателя и до 200 тысяч рублей для юридического лица. Неудивительно, что многие со вступлением новых правил ринулись в магазин за садовым инвентарем.

«Мы отметили рост продаж мотокос и газонокосилок на 30% после вступления в силу соответствующего постановления Правительства. Интересно, что владельцы участков, которые теперь обязаны регулярно убирать мусор и скашивать траву на своей территории, заботятся не только об исполнении обязательств, но и об удобстве и тишине. Мы заметили тренд на приобретение аккумуляторных, то есть автономных и бесшумных моделей садовой техники. При этом, часто уже имея электрический или бензиновый аналог, потребители предпочитают новый, современный и экологичный вариант», — поделился Алексей Фёдоров, президент DIY-ассоциации и управляющий партнер ГК «220 Вольт».

«С января по май 2018 года мы также наблюдаем рост продаж по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. По рынку мотокос он составляет в среднем почти 40%. Основной особенностью продаж этого года стал возросший интерес покупателей к аккумуляторной технике. Потребители поняли, насколько комфортно, легко и удобно работать с аккумуляторными агрегатами, будь то коса, пила или газонокосилка», — отметил генеральный директор компании STIHL Александр Эрнандес.

Повышенный спрос наблюдается и в других продуктовых группах: так, продажи бензиновых триммеров выросли на 22%, бензиновых газонокосилок на 10%, электротриммеров на 34%, а электрических газонокосилок на 16%. Значительный рост заметили и крупные сети магазинов электрических инструментов.