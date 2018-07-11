+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Штрафы увеличили спрос на мотокосы и газонокосилоки

Смотрите в каталоге
Садовые машины
Садовые машины
Ремонт и строительство

Аналитики отметили резкий рост продаж мотокос и газонокосилок после того, как Правительство обязало собственников скашивать траву на их земельных участках.

Инициированные МЧС изменения коснулись абсолютно всех собственников земельных участков. В частности, теперь они на законодательном уровне обязаны регулярно убирать мусор и скашивать траву на своей территории. Также запрещается выжигать траву и разводить костры. Такие меры были приняты неспроста: по данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ ежегодно в России сгорает около двух миллионов гектаров леса. В 59% случаев это происходит по вине местного населения, при этом каждый четвертый пожар возникает из-за перехода огня с земельных участков.

Штраф за нарушение правил пожарной безопасности может составить от 2 до 3 тысяч рублей для гражданина, от 20 до 30 тысяч для частного предпринимателя и до 200 тысяч рублей для юридического лица. Неудивительно, что многие со вступлением новых правил ринулись в магазин за садовым инвентарем.

«Мы отметили рост продаж мотокос и газонокосилок на 30% после вступления в силу соответствующего постановления Правительства. Интересно, что владельцы участков, которые теперь обязаны регулярно убирать мусор и скашивать траву на своей территории, заботятся не только об исполнении обязательств, но и об удобстве и тишине. Мы заметили тренд на приобретение аккумуляторных, то есть автономных и бесшумных моделей садовой техники. При этом, часто уже имея электрический или бензиновый аналог, потребители предпочитают новый, современный и экологичный вариант», — поделился Алексей Фёдоров, президент DIY-ассоциации и управляющий партнер ГК «220 Вольт».

«С января по май 2018 года мы также наблюдаем рост продаж по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. По рынку мотокос он составляет в среднем почти 40%. Основной особенностью продаж этого года стал возросший интерес покупателей к аккумуляторной технике. Потребители поняли, насколько комфортно, легко и удобно работать с аккумуляторными агрегатами, будь то коса, пила или газонокосилка», — отметил генеральный директор компании STIHL Александр Эрнандес.

Повышенный спрос наблюдается и в других продуктовых группах: так, продажи бензиновых триммеров выросли на 22%, бензиновых газонокосилок на 10%, электротриммеров на 34%, а электрических газонокосилок на 16%. Значительный рост заметили и крупные сети магазинов электрических инструментов.

«Вот уже второй год подряд газонокосилки являются лидирующей группой в нашей сети. И трендовое снижение продаж культиваторов только подтверждают эту тенденцию: горожане предпочитают растить газон, а не вскапывать грядки, — рассказывает Дмитрий Давыдов, генеральный директор сети „Садовые машины“. — Эту же тенденцию можно наблюдать в группе аккумуляторного оборудования. Она, безусловно, перспективная и самая быстрорастущая. И именно в косах и газонокосилках рост аккумуляторного инструмента наиболее заметен. Остаётся только радоваться и гордиться нашими покупателями — уход за участком, его безупречное содержание становится всё более и более значимым и важным».

Компании и сервисы: Садовые машины, 220 Вольт
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

12 июля / Комментарии
«Азбука вкуса» открывает сеть кафе «АВ бистро»

«Азбука вкуса» открывает сеть кафе «АВ бистро»

«Азбука вкуса» начала работать в новом для себя секторе рынка — сеть супермаркетов открывает полноценные кафе на площадях, доставшихся ей от закрывшегося «Седьмого континента». Первые заведения под вывеской «АВ бистро» уже работают в московских супермаркетах.

далее →

10 июля / Комментарии
Повышение НДС за 3 года принесет в бюджет свыше 2 трлн рублей

Повышение НДС за 3 года принесет в бюджет свыше 2 трлн рублей

Повышение НДС с 18 до 20% за 3 года принесет в бюджет свыше 2 трлн рублей. Об этом говорится в подготовленном Минфином проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

далее →

10 июля / Комментарии
Продукты METRO и «Лента» поехали за пределы МКАД

Продукты METRO и «Лента» поехали за пределы МКАД

Сервис сверхсрочной доставки продуктов и товаров повседневного спроса golamago расширил зону охвата. Теперь из гипермаркетов METRO и «Лента» через мобильное приложение можно осуществлять заказы в Балашиху, Долгопрудный, Мытищи, Реутов и Химки.

далее →

10 июля / Комментарии
Xiaomi не объявлял о прекращении выпуска смартфонов

Xiaomi не объявлял о прекращении выпуска смартфонов

Китайский производитель Xiaomi не объявлял о прекращении продаж смартфонов под своим брендом. Ранее об этом сообщили федеральные издания со ссылкой на профильный ресурс XiaomiToday. Однако первоисточника новости так и не удалось найти.

далее →

9 июля / Комментарии
На Avito готовый бизнес подешевел на 6%

На Avito готовый бизнес подешевел на 6%

Аналитики Avito подвели итоги продаж готового бизнеса за II квартал 2018 года. Самыми продаваемыми в России стали компании сферы услуг, торговли и общественного питания. За год больше всего – на 25% − подорожали строительные компании.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!