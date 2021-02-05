«Штрихкод» стал обязательным по модели FBY и FBY+ в Яндекс.Маркете

Яндекс.Маркет сделал параметр «штрихкод» обязательным при обновлении каталога для продавцов, которые размещаются по модели FBY (бывшая «Витрина + фулфилмент») или FBY+ (бывшая «Витрина + упаковка»).

Теперь, чтобы добавить новый товар или отредактировать уже размещенный, нужно указать для него штрихкод. Это поможет улучшить привязку товаров к карточкам и снизит вероятность появления дублей.

Раньше, если продавец загружал в каталог новые товары без штрихкодов, ему нужно было передать их при оформлении заявки на первую поставку. Теперь штрихкод загружается вместе с ассортиментом и его не придется передавать еще раз в заявке на поставку.

Правило действует только для новых товаров и при попытке отредактировать старые. Продавец не получит ошибку за отсутствие штрихкода при изменении цен, скрытии товаров или передаче информации об остатках.

Для товаров определенных производителей штрихкод можно передавать только в формате GTIN. Для остальных товаров — в одном из числовых форматов: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 128.

Если товар продается упаковками, указывается штрихкод упаковки, но он не должен совпадать со штрихкодом единицы товара. Если штрихкодов несколько, можно перечислить их через запятую.