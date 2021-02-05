+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

«Штрихкод» стал обязательным по модели FBY и FBY+ в Яндекс.Маркете

Яндекс.Маркет сделал параметр «штрихкод» обязательным при обновлении каталога для продавцов, которые размещаются по модели FBY (бывшая «Витрина + фулфилмент») или FBY+ (бывшая «Витрина + упаковка»).

Теперь, чтобы добавить новый товар или отредактировать уже размещенный, нужно указать для него штрихкод. Это поможет улучшить привязку товаров к карточкам и снизит вероятность появления дублей.

Раньше, если продавец загружал в каталог новые товары без штрихкодов, ему нужно было передать их при оформлении заявки на первую поставку. Теперь штрихкод загружается вместе с ассортиментом и его не придется передавать еще раз в заявке на поставку.

Правило действует только для новых товаров и при попытке отредактировать старые. Продавец не получит ошибку за отсутствие штрихкода при изменении цен, скрытии товаров или передаче информации об остатках.

Для товаров определенных производителей штрихкод можно передавать только в формате GTIN. Для остальных товаров — в одном из числовых форматов: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 128.

Если товар продается упаковками, указывается штрихкод упаковки, но он не должен совпадать со штрихкодом единицы товара. Если штрихкодов несколько, можно перечислить их через запятую.

Самые актуальные новости, аналитика, полезные материалы в нашем Телеграме - https://t.me/ecomfeed 

Вечером рассылаем ecommerce-дайджест опубликованных материалов за день. 

В течении дня (редко) ссылки или полезную информацию со сторонних сайтов. 

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

4 февраля / Комментарии
Продавцы Ozon повысят B2B-продажи за счет механизма вычета НДС

Продавцы Ozon повысят B2B-продажи за счет механизма вычета НДС

Чтобы сделать товары партнеров более привлекательными, Ozon позволил покупателям-юрлицам получать счет-фактуры для учета НДС к возврату. Благодаря новой функции продавцы Ozon получат дополнительный поток заказов от юридических лиц, средний чек которых в 10 раз больше, чем у B2C-клиентов.

далее →

4 февраля / Комментарии
Яндекс.Директ расширяет бонусную программу

Яндекс.Директ расширяет бонусную программу

Команда Яндекс.Директа сообщила о расширении условий бонусной программы. Теперь каждый рекламодатель может вернуть себе на счёт 4% от оборота кампании с любыми ключевыми целями, и таким образом получить больше отдачи от рекламы без дополнительных затрат.

далее →

4 февраля / Комментарии
Uber купит сервис доставки алкоголя Drizly

Uber купит сервис доставки алкоголя Drizly

Uber купит сервис доставки алкоголя Drizly за $1,1 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2021 года. После завершения сделки Drizly станет дочерней компанией Uber, а ее торговая площадка будет интегрирована с приложением Uber Eats.

далее →

3 февраля / Комментарии
Россияне купили экологичных товаров более чем на 50 млн рублей

Россияне купили экологичных товаров более чем на 50 млн рублей

Lamoda, ведущая онлайн-платформа для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни, подвела первые итоги продаж товаров из раздела Lamoda Planet, где собраны товары с заботой о планете. За 2 месяца с момента запуска раздела россияне потратили на экологичные, этичные и благотворительные товары более 50 млн рублей.

далее →

29 января / Комментарии
Почта России запустила собственную интернет-аптеку

Почта России запустила собственную интернет-аптеку

Почта России в тестовом режиме запустила сайт по продаже лекарств. Сейчас компания осуществляет доставку препаратов в две аптеки, открытые при сельских почтовых отделениях Самарской области.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!