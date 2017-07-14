Швейцарский банк Falcon предлагает клиентам операции с биткоинами

Как сообщает Reuters, швейцарский банк Falcon теперь предлагает клиентам возможности покупки и хранения биткоинов. Это первый прецедент такого рода в швейцарской банковской отрасли.

Управление биткоин-активами осуществляется Falcon через биткоин-брокера Bitcoin Suisse, который работает на этом рынке с 2013 года. По словам Артура Вайлояна, главы отдела продуктов и услуг Falcon, «новый продукт удовлетворит будущие потребности [клиентов банка ] на этом зарождающемся рынке».

Новая услуга банка Falcon получила одобрение швейцарского финансового регулятора FINMA.

Вероятно, внедрению новой услуги предшествовало объёмное исследование предпочтений и пожеланий клиентов банка. Как указывает Reuters, начинание Falcon указывает на растущую популярность криптовалют в частном секторе.