Sistema SmartTech инвестирует в платформу курьерской доставки Checkbox 200 млн руб.

Sistema SmartTech, венчурный фонд АФК «Система», инвестирует 200 млн руб. в платформу доставки «последней мили» Checkbox (юридическое лицо — АО «Самокарт»).

В результате сделки доля Sistema SmartTech в уставном капитале АО «Самокарт» составит 18,57%. Привлеченные средства Компания планирует направить на совершенствование платформы, географическую экспансию и расширение штата. В конце 2020 года фонд «ТилТех Капитал» инвестировал в Checkbox 70 млн руб. в рамках раунда на 90 млн руб.

Основанная в 2019 году в Краснодаре, компания сегодня представлена в Москве и Санкт-Петербурге. Только в Москве Checkbox обслуживает более 2000 компаний, осуществляя доставку самых разнообразных товаров (продукты питания, одежда, цветы, техника и сотни других категорий) день-в-день.

Уникальное преимущество компании — алгоритмы распределения и перераспределения заказов с использованием машинного обучения. Система объединяет несколько заказов в единую цепочку («пулинг»), за счет чего достигается экономия на доставке для клиента, повышается эффективность работы курьеров, и, как следствие, их заработок, что, в конечном счете, положительно влияет на общее качество сервиса.

«Российский рынок электронной коммерции быстро растет и, по экспертным оценкам, достигнет 7,6 трлн руб. к 2025 году. Востребованность услуги доставки „до двери“ значительно выросла в 2020 году на фоне пандемии коронавируса — ожидается, что объем рынка этих услуг достигнет 232 млрд руб. к 2025 году. Мы видим потенциал развития рынка доставки „последней мили“ и верим в перспективы платформы Checkbox, которая, с ее уникальной цифровой платформой, высокими стандартами сервиса и конкурентной ценой, может стать одним из лидеров этого быстро развивающегося рынка», — сказал член инвестиционного комитета фонда Sistema SmartTech Артем Сиразутдинов.

«Компания Checkbox ведет свою деятельность на разогретом рынке. Оперативная доставка уже прочно стала нормой, позволяя экономить время и силы. Пандемия лишь подчеркнула огромный потенциал для роста и развития этого направления. Параллельно продолжает стремительно расти рынок электронной коммерции, тесно связанный с сегментом доставки. Немаловажно, что Checkbox использует платформу, созданную силами собственной команды профессионалов. Так что сомнений в дальнейшем активном развитии компании у нас нет», — сказала управляющий партнер фонда Sistema SmartTech Ксения Шойгу.

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