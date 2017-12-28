Система tax free в России заработает в первом квартале 2018 года

Реализация проекта по внедрению в России системы tax free начнется в первом квартале 2018 года. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

«Закон о введении в России системы tax free вступил в силу. Для его реализации должны быть приняты подзаконные акты, которые, согласно утвержденным графикам, должны быть приняты в феврале 2018 года. Поэтому, как и предполагалось, реализация проекта начнется в первом квартале 2018 года», — заявили в министерстве.

В свою очередь источник, знакомый с ходом реализации пилотного проекта, рассказал, что в правительстве на данный момент прорабатывается список территорий, которые должны участвовать в тестировании системы tax free.

В конце ноября Минпромторг опубликовал список розничных объектов (более 50 адресов), которые примут участие в тестировании tax free: в него вошли объекты в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и др.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении системы tax free в России 28 ноября 2017 года, закон вступил в силу 1 января текущего года. Согласно документу, граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), смогут вернуть НДС, если в течение суток приобретут товары на сумму не менее 10 тысяч рублей в одном из магазинов, список которых утвержден Минпромторгом.

Согласно тексту закона, до 1 октября 2018 года предоставлять документы для компенсации НДС будет возможно в бумажном виде, а с 1 октября документооборот будет осуществляться в электронной форме.