Система Topics API заменит cookie в браузере Chrome

Компания Google отказалась от внедрения технологии Federated Learning of Cohorts. Эта технология должна была заменить сторонние файлы cookie в браузере Chrome. Вместе этого технологический гигант задействует систему Topics API, на основе которой будет строиться таргетированная реклама в будущем.

При помощи Topics API будут определяться интересующие пользователя браузера темы. Для этого применяется анализ активности при просмотре веб-контента. Предпочтения пользователя будут выявляться через историю посещений в браузере в течении трех недель. Каждому посещённому сайту браузер будет присваивать определённую тематику в соответствии с направленностью размещаемого на том или ином ресурсе контентом.

Источник изображения: Google

Сегодня алгоритм уже имеет в арсенале порядка 350 тематик, хотя конечная цель разработчиков заключается в создании от «нескольких сотен до нескольких тысяч» тематик, за счёт чего интересы пользователя будут определяться более точно. Вся информация будет храниться на пользовательских устройствах без передачи на какие-либо удалённые серверы. В компании полагают, что такой подход является более конфиденциальным по сравнению с использованием сторонних файлов cookie для сбора данных о пользовательской активности.

Также у пользователей будет возможность просматривать и редактировать свои темы в настройках браузера. Google планирует выпустить пробную версию Topics API для разработчиков, но, когда это будет сделано, пока неизвестно.