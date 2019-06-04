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Систему tax free планируется распространить на всю территорию России

Систему tax free, позволяющую иностранцам возвращать НДС с покупок, планируется распространить на всю территорию России. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Сейчас нашей задачей является переход к реализации системы tax free на территории всей страны без ограничения количества организаций розничной торговли и мест их размещения. Рассчитываем что это, вкупе с ростом турпотока в Россию, позволит существенно увеличить вклад иностранных покупателей в рост розничного оборота», — сказал министр.

Министр отметил, что в 2018 год было выдано свыше 100 тыс. чеков tax free на сумму около 11 млрд рублей.

«Если во время чемпионата мира по футболу средний чек составлял 90 тыс. рублей, то на сегодняшний день он уже превысил 120 тыс. рублей и продолжает расти. 84% иностранцев, воспользовавшихся этой услугой, отметили, что именно она повлияла на решение совершить покупку в России», — сказал Мантуров.

В апреле 2018 года система tax free в тестовом режиме заработала в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Красногорске. Позже к эксперименту подключились города, принимавшие чемпионат мира по футболу. Чтобы получить компенсацию суммы НДС, нужно совершить покупки минимум на 10 тыс. рублей за один день. В феврале министр финансов Антон Силуанов Антон Силуанов поручил, организовать электронную систему по оформлению tax free.

Автор: Анна
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