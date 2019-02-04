+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Ситилинк меняет стратегию присутствия в Подмосковье

Электронный дискаунтер «Ситилинк», один из крупнейших интернет-ритейлеров цифровой и бытовой техники, открыл первый магазин-склад в Подмосковье. В торговом центре «Красный кит» в Красногорске начал работать новый объект ритейлера, в формате «смарт» — площадью около 400 кв. м. До этого компания развивала в регионе сеть пунктов выдачи заказов (10-30 кв. м.), которая на данный момент насчитывает около 50 объектов.

Компания меняет концепцию присутствия в ближайшем Подмосковье: сохраняя или незначительно сокращая сеть ПВЗ, дискаунтер до апреля 2020 г. запустит несколько магазинов в таких городах как Щелково, Балашиха, Подольск, Химки, Королев, Мытищи, Люберцы, Домодедово, всего до 10 объектов. Отличие магазина-склада от пункта выдачи заключается в наличии площади под хранение более чем 5 000 наименований товаров, а также расширенной зоны обслуживания с несколькими терминалами для самостоятельного оформления заказов, окнами выдачи товаров.  

По данным «Ситилинк», регион показывает хорошую динамику по росту продаж: интернет-заказы из подмосковных городов за 2018 год выросли в 2,2 раза. В компании отметили увеличение числа покупок бытовой техники, компьютерного оборудования, телеком-устройств — в среднем в 2 раза по каждому направлению.

«Открытие полноформатных магазинов-складов в дополнение к сети пунктов выдачи фактически означает развитие логистической сети компании в Подмосковье. При наличии магазина-склада в городе мы сокращаем время доставки товара до интернет-покупателя и добавляем удобства тем потребителям, кто предпочитает персональное общение с консультантами в магазине и быстрый выбор товара на месте», — прокомментировал Александр Лозовский, директор розничной сети «Ситилинк».  

В регионе активно развивается рынок торговой недвижимости — за прошлый год было введено 450 тыс. кв. м торговых площадей. Как отметил Александр Лозовский, наряду с коммерческими целями на принятие решения об изменениях работы в регионе повлияло наличие инфраструктуры торговых площадей.

В крупных городах компания также развивает другие форматы магазинов со складом —«макси» (площадь 1-7 тыс. кв. м) и «миди» (0,7-1,2 тыс. кв. м).

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

4 февраля / Комментарии
В Яндекс.Директе появились объявления с ценой и фото товаров

В Яндекс.Директе появились объявления с ценой и фото товаров

Яндекс.Директ запустил новый эксперимент с рекламными объявлениями — к текстово-графическим объявлениям можно добавить цену товара и даже картинки, чтобы попасть в товарную галерею.

далее →

4 февраля / Комментарии
Louis Vuitton запустил интернет-магазин в России

Louis Vuitton запустил интернет-магазин в России

Французский модный дом Louis Vuitton первым из производителей товаров класса люкс запустил онлайн-продажи в России.

далее →

30 января / Комментарии
Интернет-магазин OZON запустил услугу онлайн-кредитования мультикатегорийных покупок

Интернет-магазин OZON запустил услугу онлайн-кредитования мультикатегорийных покупок

Интернет-магазин OZON первым на рынке предложил покупателям быстрые кредиты на мультикатегорийные заказы. Теперь клиенты смогут совершать более дорогие покупки и приобрести больше товаров из разных категорий, используя кредит или рассрочку без первого взноса и переплат.

далее →

30 января / Комментарии
Сеть «Эльдорадо» обновила интернет-магазин и завершила переход на омниканальную модель

Сеть «Эльдорадо» обновила интернет-магазин и завершила переход на омниканальную модель

Розничная сеть «Эльдорадо», значительно увеличила фукциональность сайта eldorado.ru. Внесенные изменения отражают новую философию бренда: просто, выгодно, рядом. Среди ключевых нововведений: «умный» поиск, увеличение скорости загрузки страниц в полтора раза, усовершенствование интерфейса, быстрое оформление заказа, появление блоков с персонализированными предложениями и популярными товарами.

далее →

21 января / Комментарии
AppMetrica поможет оценить эффективность ремаркетинг-кампаний

AppMetrica поможет оценить эффективность ремаркетинг-кампаний

В платформе AppMetrica появилась возможность измерения ремаркетинг-кампаний для мобильных приложений. Задача таких кампаний – вернуть пользователя, потерявшего интерес к приложению, и привести его к целевому действию.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!