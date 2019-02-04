Ситилинк меняет стратегию присутствия в Подмосковье

Электронный дискаунтер «Ситилинк», один из крупнейших интернет-ритейлеров цифровой и бытовой техники, открыл первый магазин-склад в Подмосковье. В торговом центре «Красный кит» в Красногорске начал работать новый объект ритейлера, в формате «смарт» — площадью около 400 кв. м. До этого компания развивала в регионе сеть пунктов выдачи заказов (10-30 кв. м.), которая на данный момент насчитывает около 50 объектов.

Компания меняет концепцию присутствия в ближайшем Подмосковье: сохраняя или незначительно сокращая сеть ПВЗ, дискаунтер до апреля 2020 г. запустит несколько магазинов в таких городах как Щелково, Балашиха, Подольск, Химки, Королев, Мытищи, Люберцы, Домодедово, всего до 10 объектов. Отличие магазина-склада от пункта выдачи заключается в наличии площади под хранение более чем 5 000 наименований товаров, а также расширенной зоны обслуживания с несколькими терминалами для самостоятельного оформления заказов, окнами выдачи товаров.

По данным «Ситилинк», регион показывает хорошую динамику по росту продаж: интернет-заказы из подмосковных городов за 2018 год выросли в 2,2 раза. В компании отметили увеличение числа покупок бытовой техники, компьютерного оборудования, телеком-устройств — в среднем в 2 раза по каждому направлению.

«Открытие полноформатных магазинов-складов в дополнение к сети пунктов выдачи фактически означает развитие логистической сети компании в Подмосковье. При наличии магазина-склада в городе мы сокращаем время доставки товара до интернет-покупателя и добавляем удобства тем потребителям, кто предпочитает персональное общение с консультантами в магазине и быстрый выбор товара на месте», — прокомментировал Александр Лозовский, директор розничной сети «Ситилинк».

В регионе активно развивается рынок торговой недвижимости — за прошлый год было введено 450 тыс. кв. м торговых площадей. Как отметил Александр Лозовский, наряду с коммерческими целями на принятие решения об изменениях работы в регионе повлияло наличие инфраструктуры торговых площадей.

В крупных городах компания также развивает другие форматы магазинов со складом —«макси» (площадь 1-7 тыс. кв. м) и «миди» (0,7-1,2 тыс. кв. м).