Ситилинк объявил финансовые и операционные результаты за 2021 год

Ситилинк впервые объявляет финансовые и операционные результаты за 2021 год.

Ключевые финансовые показатели 2021 года

Товарооборот Ситилинка вырос на 26% по сравнению с предыдущим годом и составил 175 млрд. рублей

Ситилинк открыл 262 новые точки в 2021 году, теперь сеть включает 1069 магазинов и пунктов выдачи заказов по всей России

Площадь рознично-складской сети в 2021 году увеличилась в 1,5 раза и достигла 253 тыс. квадратных метров, общая площадь, включая логистические мощности, составляет 400 тыс. квадратных метров

В 2021 году Ситилинк выдал более 13,8 миллионов заказов

Ежедневная аудитория сервиса около 2,3 млн человек

«В 2021 году Ситилинк продолжил активно расти, увеличив товарооборот больше, чем на четверть. Мы продолжаем активно развивать нашу рознично-складскую сеть по всей России и за прошлый год открыли 262 новые точки по всей России — от небольших пунктов выдачи до крупных объектов с лучшим ассортиментов в городе. Ситилинк не только расширяет ассортимент в своих традиционных товарных категориях — электронике и компьютерной технике, но и активно добавляет новые категории для наших покупателей — товары для дома, сада, автотовары и другие» Михаил Славинский, генеральный директор компании «Ситилинк».

Обзор ключевых показателей за 2021 год

В 2021 году Ситилинк продолжил наращивать свой товарооборот, одновременно расширяя географическое присутствие и увеличивая экспертизу в товарных категориях. Товарооборот Ситилинка вырос на 26% по сравнению с предыдущим годом и составил 175 млрд. рублей.

Главная задача Ситилинка остается прежней — поддерживать рост российского рынка электронной коммерции и быть полезным и выгодным сервисом как для розничных покупателей, так и для корпоративных клиентов. В 2021 году ежедневная аудитория интернет-площадки в пике составила более 2,3 млн человек, а число активных корпоративных клиентов выросло до 253 тысяч.

Географическая экспансия

Главной задачей Ситилинка остается обеспечение товаром покупателя «здесь и сейчас», поэтому в 2021 компания продолжила расширять свое присутствие в городах по всей России. На конец 2021 года 1069 точек открыты в 500 городах России всех 8 федеральных округов. За 2021 год рознично-складская сеть выросла в 1,5 раза до 253 тыс квадратных метров, а общая площадь всех объектов составляет 400 тыс. кв. метров.

В 2021 году открылось 5 новых объектов больших форматов с ассортиментом более 35 тысяч товарных позиций в наличии. Теперь жители Саратова, Санкт-Петербурга, Волгограда, Омска и Челябинска смогут получить доступ к самому широкому ассортименту товаров своем городе. Компания также впервые открыла полноформатные магазины на Дальнем Востоке.

Городами-лидерами по динамике роста год к году стали Петрозаводск, Улан-Удэ, Новокузнецк, Ангарск, Новокуйбышевск, которые показали рост оборота в 8-10 раз за счет открытия новых точек и расширения ассортимента в регионе.

В ноябре 2021 года Ситилинк открыл логистический хаб в Санкт-Петербурге площадью 14 тысяч квадратных метров, чтобы расширить ассортимент и сделать более быструю доставку по Северо-Западному региону. Всего Ситилинк использует 4 логистических хаба общей площадью более 138 тысяч квадратных метров: в Московской области, в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В 2022 году компания удвоит логистические мощности.

Ассортимент

Ситилинк продолжает расширять ассортимент. Сейчас на площадке представлено около 150 тысяч товарных позиций. Онлайн-магазин планирует увеличить ассортимент до 1 миллиона товарных позиций, открывая новые категории и наполняя ассортиментом уже существующие.

Топ категорий по объему продаж в 2021 году стали «Ноутбуки и компьютеры», «Мобильная связь и планшеты» и «Комплектующие и серверное оборудование», «ТВ», «Офисная техника и периферия».

Согласно данным GFK, каждый шестой ноутбук в 2021 году в России был продан Ситилинком. Самым популярным товаром стала бумага Sylvamo Svetocopy, которую купили более 115 тысяч раз, а в чеках покупателей чаще всего (47 тысяч раз) встречались Накопители SSD Kingston SATA III 240Gb.

В 2021 году Ситилинк существенно расширил ассортимент. Товарооборот по новым категориям вырос в 2,8 раз по сравнению с предыдущим годом. Наибольший прирост спроса был зафиксирован в категориях «Спортинвентарь» (в 7 раз), «Колеса и диски» (в 6 раз), а также в 2,5 раза выросли категории FMCG и детских товаров.

В 2021 году были запущены новые категории — «Автозапчасти», «Строительные материалы», «Сантехника», «Рыбалка», которые со старта показали очень высокие темпы роста.

Экспертность

В 2021 году компания представила редизайн логотипа и новый слоган — «Лучшее для тебя». Для привлечения молодежной и женской аудитории компания начала сотрудничать с новыми амбасадорами — Аллой Михеевой и Евгением Чебатковым.

В стремлении создать экспертное сообщество компании и аудитории Ситилинк увеличил количество каналов коммуникации. Ретейлер запустил свой Журнал, где эксперты рассказывают, как выбирать технику и пользоваться ей, отвечают на важные вопросы и тестируют гаджеты. Видеоконтент с распаковками новых товаров, советами по подбору устройств и необычными опытами доступен на страницах бренда в видеохостинге YouTube и сервисе TikTok.

В 2021 году Ситилинк запустил мобильное приложение, которое на старте установили более 487 тысяч человек. Приложение является еще одним элементом платформы Ситилинка, которая предполагает мультиформатные и мультиканальные покупки, а также станет еще одним каналом для экспертных ответов покупателям — будет включать ответы от производителей товаров, консультантов по технике и экспертного сообщества.