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«Ситилинк» обновил логотип и запустил ребрендинг

Ритейлер «Ситилинк» объявляет о начале ребрендинга. Изменения будут внедрены поэтапно и коснутся визуального стиля бренда, промокоммуникаций и позиционирования. Последний редизайн логотипа и фирменного стиля компания проводила в 2016 году.

Стратегия «Ситилинк» объединяет в себе экспертизу, автоматизацию, точность, честность и эмпатию в коммуникации с клиентами. Компания нацелена использовать симбиоз человеческого опыта и точности технологий для предоставления аудитории объективной и понятной информации на всех этапах контакта с ритейлером.

«С момента создания, наша компания стремилась предоставлять потребителям качественные товары по доступным ценам исходя из актуальных потребностей аудитории. Сегодня „Ситилинк“ — это больше чем магазин техники и электроники, мы развиваемся в мультикатегорийную площадку, стремимся делиться экспертизой с покупателем через все каналы коммуникации, адаптировать сложную техническую терминологию на простой понятный язык, вывести сервисы и услуги на наиболее комфортный уровень взаимодействия, — комментирует Михаил Славинский, генеральный директор „Ситилинк“. — Эволюция компании, трансформация рынка и расширение аудитории покупателей вдохновили нас на проведение ребрендинга. Нам было важно сохранить яркую индивидуальность бренда и наполнить его более точными ассоциациями. Нам предстоит большая работа, которая уже началась».

Компания представила новый слоган — «Все лучшее для тебя». Ритейлер также обновил логотип на более минималистичный и лаконичный: руку с указывающим на кнопку пальцем сменила рамка с буквой «С», которая символизирует экран смартфона, компьютера или ноутбука. Новый логотип уже заменил предыдущую версию на сайте ритейлера, и используется в федеральной ТВ-рекламе, старт которой произошел 27 сентября.

«Взаимодействие с брендами полностью ушло на экраны. Через экран мы получаем эмоции, общаемся и покупаем то, что давно хотели и о чем давно мечтали. В новой концепции мы трансформируем образ кнопки „Ситилинк“ и расширяем его до полноценного экрана, сохраняя преемственность и открывая новую перспективу своим клиентам, — рассказывает Александр Дедов, директор по маркетингу „Ситилинк“. — Привычный нашим покупателям элемент руки преобразовался в новый, который также будет присутствовать в некоторых макетах и демонстрировать суть бренда — связь человека и технологий».

Цветовая палитра бренда преобразилась: к традиционному для компании оранжевому цвету добавятся холодный белый, серо-голубой и глубокий темно-синий. Новая палитра в течение года постепенно будет вводиться во все онлайн- и офлайн-каналы коммуникации компании.

В стремлении создать экспертное сообщество компании и аудитории «Ситилинк» увеличивает количество каналов коммуникации. Ритейлер запустил свой онлайн-журнал, где специалисты сети рассказывают как выбирать технику и пользоваться ей, отвечают на важные вопросы и тестируют гаджеты. Видеоконтент с распаковками новых товаров, советами по подбору устройств и необычными опытами доступен на страницах бренда в видеохостинге YouTube и сервисе TikTok.

В промокоммуникациях также произошли изменения. Для привлечения молодежной и женской аудитории компания начала сотрудничество с актрисой и телеведущей Аллой Михеевой и комиком Евгением Чебатковым. Новые медиаперсоны будут задействованы в видеорекламе, а также баннерной офлайн- и онлайн-рекламе. Партнерство с шоуменом, сценаристом, комедийным актером театра, кино и телевидения Михаилом Галустяном продолжается.

Товарный портфель компании, помимо техники и электроники, пополнился новыми торговыми группами: автотовары, детские товары, товары для дома сада и дачи, товары из категории «спорт и отдых», мебель для ванных комнат, сантехника, электрика и отопление. Ассортимент будет продолжать расширяться.

Автор: Анна
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