«Ситилинк» откроет распределительный центр в Санкт-Петербурге
Сеть магазинов электроники и бытовой техники «Ситилинк» начала подготовку к открытию в течение года распределительного центра по адресу: г. Санкт-Петербурге, Пулковское шоссе, д.43, корп.2, лит.А. Площадь помещения составляет 22,3 тыс. кв. м., что позволит хранить более 50 000 SKU.
По стратегии ретейлера, распределительный центр даст возможность ускорить сроки доставки товаров по всему Северо-Западному региону. В зависимости от удаленности города доставка товара будет осуществляться день в день или на следующий день после заказа.
Первым этапом проекта станет открытие весной розничного магазина сети формата MAXI, что создаст в Санкт-Петербурге и пригороде более 120 рабочих мест. Расположение магазина в дальности 3-х километров от КАД и близость к крупным торговым центрам делает его удобной точкой для офлайн-шопинга и самовывоза товаров при въезде в город. По планам компании, в магазине будет доступен ассортимент из порядка 30 000 SKU, доступных к заказу «здесь и сейчас». По завершению проекта покупатели смогут приобрести в магазине весь ассортимент, расположенный в распределительном центре.
«Ленинградская область очень перспективный регион для развития сети. Наша логистическая стратегия предполагает нацеленную работу над ускорением доставки до клиента и развитие инфраструктуры в регионах, — комментирует директор розничной сети „Ситилинк“ Александр Лозовский. — Данный объект оказался привлекательным для нас не только расположением, но и практически полным соответствием всем техническим параметрам.
Объект идеально подходит по своим характеристикам под наши задачи, поэтому крупных дополнительных инвестиций для запуска не потребуются, что поможет выделить дополнительные средства на оптимизацию логистических процессов в регионе».