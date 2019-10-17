«Ситилинк» открывает интернет-магазин на площадке Tmall

Электронный дискаунтер «Ситилинк» и Tmall официально объявляют о сотрудничестве — в совместных планах открытие до конца октября интернет-магазина «Ситилинк» на платформе торговой площадки. В настоящий момент ведутся подготовительные работы к запуску пилотного тестирования. В магазине будет доступно около 20 товарных категорий и свыше 5 тысяч наименований товаров ­— смартфоны, ноутбуки, телевизоры, системные блоки и комплектующие, а также многое другое.

В рамках проекта уже осуществлены работы по интеграции информационных систем компаний — синхронизация ассортимента, остатков и цен «Ситилинк» будет происходить в автоматизированном режиме с использованием API. Витрина «Ситилинк» на Tmall будет доступна как в веб-версии, так и в мобильном приложении. Доставкой и обслуживанием займется непосредственно «Ситилинк».

«„Ситилинк“ — специализированный магазин техники и электроники, и останется в этой модели. Согласно внутреннему исследованию, 55% российских покупателей начинают поиск гаджетов и различных устройств для дома на специализированных площадках, как наша, это подтверждает правильность выбранного курса. Мы видим перспективу именно в наращивании экспертизы в данном сегменте, что позволяет нашим покупателям взаимодействовать со специалистом, который глубоко разбирается в продаваемом товаре. Однако мы заинтересованы в расширении знания о нашей компании и готовы работать в новых форматах, тестировать свое присутствие на маркетплейсах, таких как Tmall. В дальнейшем мы планируем развивать взаимодействие, в частности, принимать участие в рекламных акциях нашего партнера», — Михаил Славинский, генеральный директор компании «Ситилинк».

«Наше сотрудничество с компанией „Ситилинк“ расширит ассортимент площадки Tmall и привлечёт на нее новую, активную и технически продвинутую аудиторию. Наша основная задача на ближайшую перспективу — расширение пула партнёров, в числе которых будут как крупные компании производители, так и ведущие российские ритейлеры», — комментирует Сергей Черемисин, коммерческий директор AliExpress в России.

По итогам 2018 года выручка «Ситилинк» увеличилась на 29% и составила 77,4 млрд рублей. По версии Forbes, компания занимает 7-ое место рейтинга «20 самых дорогих компаний Рунета — 2018». А также 2-е место по объему онлайн-продаж в рейтинге Data Insight E-commerce Index TOP-100 2018 года.

Развитием бренда Tmall в РФ занимается AliExpress Россия. Партнёрами и акционерами компании являются крупнейшие бренды, такие как Alibaba Group, Mail.ru, «МегаФон» и «Российский фонд прямых инвестиций».