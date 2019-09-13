+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

«Ситилинк» планирует увеличить долю на рынке инструментов

Электронный дискаунтер «Ситилинк», один из крупнейших интернет-ритейлеров цифровой и бытовой техники, наращивает свое присутствие на рынке электроинструментов. Компания планирует в среднем за год добиться почти двукратного роста по направлению и увеличить свою долю на рынке инструментов до 5-7% за счет развития портфеля брендов и категорий предлагаемого оборудования, усиления работы в регионах, дополнительных мер по продвижению.

Ассортимент магазина пополнила продукция Metabo: в течение двух месяцев для заказа станут доступны 40 новых товарных позиций, а с января 2019 г. их количество увеличится до 100 наименований. Среди других брендов — производителей электроинструмента — в интернет-магазине «Ситилинк» появится продукция Daewoo, Sturm, Carver, Berger, Stanley, Einhell и других.

Объем продаж планируется увеличивать не только за счет новых брендов, но и текущих позиций. В 2019 г. у компании расширился товарный ряд от производителей «Зубр», Stayer, Kraftool, Rexant, Hyundai, введены новые товарные направления, например, паяльное оборудование. За последние 12 месяцев оборот ритейлера в категории «Электроинструмент» вырос на 50% — максимальные показатели зафиксированы в Центральном и Южном регионах. За отчетный период компания увеличила число наименований в этой группе на 550 товарных позиций, общее число которых к концу 2019 года достигнет 3500 sku и будет увеличиваться в дальнейшем.

По данным «Ситилинк» российский рынок инструмента отличает ежегодный рост на 5%, что обусловлено увеличением объемов строительных и ремонтных работ, а также трендом на самостоятельный «домашний» ремонт. Объем рынка составляет приблизительно 33 млрд рублей. Доля онлайн-продаж достигает 20% и с каждым годом растет.

«Одной из особенностей направления электроинструментов является то, что подобная категория товаров не имеет сезонности — спрос сохраняется как летом, так и зимой. Профессионалы отдают предпочтение продукции известных мировых производителей, многофункциональному и надежному оборудованию, отличающемуся большим ресурсом производительности. Для личного использования и разового бытового ремонта чаще покупают бюджетные и более простые устройства», — отметил Александр Трофимов, руководитель группы закупок электроинструментов и садовой техники, «Ситилинк». — Компания нацелена на работу со всеми целевыми группами, и расширение портфеля брендов и количества товаров данной категории, а также другие меры позволят нам занять еще более прочные позиции на рынке«.

Продуктовым ядром ритейлера «Ситилинк» является компьютерная, цифровая и бытовая техника, мобильные устройства, однако с 2011 года компания начала расширение ассортимента, постепенно наращивая продажи по таким направлениям, как автомобильная электроника, гаджеты для красоты и здоровья, электротранспорт, товары категории «умный дом» и пр. Активное развитие по направлению электроинструментов компания запустила с 2016 г., оборот за прошедшие 12 месяцев составил около 1,2 млрд рублей.

На данный момент в портфеле компании представлено свыше 750 брендов, более 65000 наименований различной техники и электроники, других товаров.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

12 сентября / Комментарии
AliExpress начнет торговлю автозапчастями

AliExpress начнет торговлю автозапчастями

AliExpress запускает продажу автотоваров с российского склада. Онлайн-площадка привлекла «Газпром нефть» (бренд масел G-Energy), Philips, Euroauto и еще нескольких десятков продавцов, а в течение года планирует расширить их численность до 500.

далее →

11 сентября / Комментарии
«Ситилинк» расширил линейку детских товаров

«Ситилинк» расширил линейку детских товаров

С начала сентября федеральный ритейлер «Ситилинк» возобновил продажи детских товаров, не относящихся к категории техники и электроники – ключевого направления компании. В ассортименте дискаунтера появилась продукция двух производителей детских автомобильных кресел – Siger и Zlatek.

далее →

9 сентября / Комментарии
Как пережить высокий сезон и заработать максимум? 

Как пережить высокий сезон и заработать максимум? 

В этой статье мы расскажем о горячем сезоне и о подготовке к нему. Кроме этого, о темах, затронутых в данном тексте, мы будем более подробно говорить на конференции “Электронная торговля — 2019”.

далее →

9 сентября / Комментарии
«Почта России» запускает маркетплейс с японскими товарами

«Почта России» запускает маркетплейс с японскими товарами

«Почта России» открывает торговую онлайн-площадку вместе с японской компанией Itsumo. Маркетплейс планируется запустить в ноябре этого года.

далее →

5 сентября / Комментарии
Ozon запустил stories в приложении

Ozon запустил stories в приложении

В приложениях онлайн-платформы Ozon появились сториз — компания стала первым мультикатегорийным e-commerce-игроком в России, который использует сториз в приложении. Новый формат поможет пользователям узнавать о новых сервисах, способах доставки, появлении новых брендов и, конечно, проще ориентироваться в акциях компании. 

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!