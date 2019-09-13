«Ситилинк» планирует увеличить долю на рынке инструментов

Электронный дискаунтер «Ситилинк», один из крупнейших интернет-ритейлеров цифровой и бытовой техники, наращивает свое присутствие на рынке электроинструментов. Компания планирует в среднем за год добиться почти двукратного роста по направлению и увеличить свою долю на рынке инструментов до 5-7% за счет развития портфеля брендов и категорий предлагаемого оборудования, усиления работы в регионах, дополнительных мер по продвижению.

Ассортимент магазина пополнила продукция Metabo: в течение двух месяцев для заказа станут доступны 40 новых товарных позиций, а с января 2019 г. их количество увеличится до 100 наименований. Среди других брендов — производителей электроинструмента — в интернет-магазине «Ситилинк» появится продукция Daewoo, Sturm, Carver, Berger, Stanley, Einhell и других.

Объем продаж планируется увеличивать не только за счет новых брендов, но и текущих позиций. В 2019 г. у компании расширился товарный ряд от производителей «Зубр», Stayer, Kraftool, Rexant, Hyundai, введены новые товарные направления, например, паяльное оборудование. За последние 12 месяцев оборот ритейлера в категории «Электроинструмент» вырос на 50% — максимальные показатели зафиксированы в Центральном и Южном регионах. За отчетный период компания увеличила число наименований в этой группе на 550 товарных позиций, общее число которых к концу 2019 года достигнет 3500 sku и будет увеличиваться в дальнейшем.

По данным «Ситилинк» российский рынок инструмента отличает ежегодный рост на 5%, что обусловлено увеличением объемов строительных и ремонтных работ, а также трендом на самостоятельный «домашний» ремонт. Объем рынка составляет приблизительно 33 млрд рублей. Доля онлайн-продаж достигает 20% и с каждым годом растет.

«Одной из особенностей направления электроинструментов является то, что подобная категория товаров не имеет сезонности — спрос сохраняется как летом, так и зимой. Профессионалы отдают предпочтение продукции известных мировых производителей, многофункциональному и надежному оборудованию, отличающемуся большим ресурсом производительности. Для личного использования и разового бытового ремонта чаще покупают бюджетные и более простые устройства», — отметил Александр Трофимов, руководитель группы закупок электроинструментов и садовой техники, «Ситилинк». — Компания нацелена на работу со всеми целевыми группами, и расширение портфеля брендов и количества товаров данной категории, а также другие меры позволят нам занять еще более прочные позиции на рынке«.

Продуктовым ядром ритейлера «Ситилинк» является компьютерная, цифровая и бытовая техника, мобильные устройства, однако с 2011 года компания начала расширение ассортимента, постепенно наращивая продажи по таким направлениям, как автомобильная электроника, гаджеты для красоты и здоровья, электротранспорт, товары категории «умный дом» и пр. Активное развитие по направлению электроинструментов компания запустила с 2016 г., оборот за прошедшие 12 месяцев составил около 1,2 млрд рублей.

На данный момент в портфеле компании представлено свыше 750 брендов, более 65000 наименований различной техники и электроники, других товаров.