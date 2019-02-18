+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

«Ситилинк» подвел итоги деятельности в 2018 году

Электронный дискаунтер «Ситилинк», один из крупнейших интернет-ритейлеров цифровой и бытовой техники подвел итоги деятельности в 2018 г. Общая выручка компании увеличилась на 29%, составив 77,4 млрд рублей (с учетом НДС). Онлайн-продажи выросли на 30%, достигнув отметки в 73,2 млрд рублей.

«Ситилинк» зафиксировал рост показателей во всех регионах: оборот структурных подразделений, отвечающих за развитие в ЦФО, увеличился на 28%, в СЗФО — на 35%, в СФО — на 60%, в ПФО — на 25%, в УФО — на 30%, в ЮФО — на 21%, в СКФО — на 23%.

За прошлый год относительно аналогичного периода сумма среднего розничного чека покупки в «Ситилинк» повысилась на 1,5% и составила 6900 рублей. Ее наибольшее значение зафиксировано в Южном федеральном округе — около 7000 рублей.

В 2018 году «Ситилинк» расширил ассортимент за счет развития портфеля новых брендов, общее число которых достигло 750 (+50). Компания увеличила количество наименований товаров, доступных к получению в более чем 330 городах РФ, — до 65000 (+10000).

Наиболее значимую долю в обороте в 2018 г. (около 70%) составили продажи распространенных товаров от различных производителей из категорий компьютерная, цифровая и бытовая техника: ноутбуки (рост составил 42%), сотовые телефоны (+32%), телевизоры/плазменные панели (+39%), компьютеры (+55%), ЖК-мониторы (+24%), комплектующие (+30%), лазерные МФУ (+44%), планшеты (+13%), моноблоки (+80%), стиральные машины (+55%) и холодильники (+40%).

Ряд товарных направлений показал существенную динамику роста: наушники и гарнитуры, а также товары категории «умный дом» продемонстрировали двукратный рост, в 2,5 раза увеличились продажи медиаплееров и приставок Smart TV, трехкратно выросли продажи игровых консолей, мини-фотопринтеры и сплит-системы показали рекордный рост — в 6 и 8 раз соответственно.

Среди других товаров наиболее активно росли продажи мебели, в частности кресел и стульев (+75%), компьютерных столов (в 2 раза), кожгалантереи (в 2,2 раза), бумаги для печати (в 3 раза).

Компания усилила работу по всем товарным направлениям за счет ввода новых брендов, быстрого реагирования на выход актуальных моделей, эффективной ценовой политики, интенсивной стратегии проведения федеральных и региональных промоакций, в том числе, организованных совместно с производителями. Значительную роль в повышении узнаваемости бренда сыграло появление медийного лица (шоумена и актера Михаила Галустяна) в рекламной кампании «Ситилинк» в 2018 г.

Среди услуг в 2018 году наиболее активно развились страхование (рост в 2 раза), цифровые сервисы (рост в 2,2 раза).

За прошедший год интернет-ритейлер также нарастил объемы по новому направлению — выдаче сторонних заказов, добавив двух новых партнеров — Pick Point, DPD (компания также сотрудничает с Ozon.ru). Общее число заказов составило 350000, что в 3,5 раза превысило значение предыдущего периода. Прибыль выросла в 4,5 раза.

Компания продолжила расширять присутствие физических точек как в крупных, так и небольших городах. Наряду с увеличением пунктов выдачи за год было открыто 45 магазинов-складов трех форматов — «макси», «миди», «смарт», в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах. Формат всех магазинов предполагает наличие склада, который занимает около 80% площади, в торговом зале представлены терминалы самообслуживания, окна выдачи.

В течение года «Ситилинк» вел проекты по технологическому переоснащению, направленному на повышение эффективности процессов, влияющих как на ценовую политику, так и сервис. В частности, модернизировал аналитическое ПО, перевел контакт-центр на омниканальную платформу, обновил терминалы самообслуживания.

«Устойчивый рост компании — это результат продуманной стратегии по управлению продажами в нашем основном канале — интернете, кардинального обновления технологической платформы, регулярных мер по оптимизации затрат, планомерного ввода новых услуг и форм бизнеса, таких как выдача сторонних заказов, увеличения числа новых точек, каждая из которых представляет собой логистический и складской распределительный центр, и дает дополнительную ценность нашему покупателю — более быструю доставку на дом с учетом близости склада и возможность общения с консультантом для тех, кто предпочитает прийти в магазин», — прокомментировал Михаил Славинский, генеральный директор «Ситилинк».

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

14 февраля / Комментарии
Яндекс.Маркет покажет популярные товары в разных регионах

Яндекс.Маркет покажет популярные товары в разных регионах

Команда Яндекса сообщила о том, что в личном кабинете Маркета стал доступен отчёт «Популярные товары». Теперь для каждого региона и для любой категории с карточками можно увидеть 200 товаров, по которым кликали чаще всего.

далее →

14 февраля / Комментарии
Мишки из роз и товары для взрослых: OZON рассказал, что покупают на 14 февраля

Мишки из роз и товары для взрослых: OZON рассказал, что покупают на 14 февраля

Покупки подарков ко Дню святого Валентина на Ozon традиционно совершаются в выходные перед праздником. Так, в предпраздничный уикенд на 38% выросли продажи декоративной косметики, на 16% - продажи подарочных шоколадных наборов.

далее →

12 февраля / Комментарии
Связной | Евросеть: в 2018 году до 25% продаж компании пришлось на онлайн

Связной | Евросеть: в 2018 году до 25% продаж компании пришлось на онлайн

Объединенная компания Связной | Евросеть подводит итоги онлайн-продаж за 12 месяцев 2018 года. С января по декабрь прошлого года на svyaznoy.ru, euroset.ru и в электронном каталоге компании рост продаж год к году в денежном выражении составил 34%.

далее →

11 февраля / Комментарии
Количество покупок в иностранных магазинах увеличилось на 20–25%

Количество покупок в иностранных магазинах увеличилось на 20–25%

В январе 2019 года «Почта России» обработала 35,9 млн посылок из иностранных интернет-магазинов, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

далее →

8 февраля / Комментарии
Яндекс.Маркет рассказал о спросе на детские товары во втором полугодии 2018 года

Яндекс.Маркет рассказал о спросе на детские товары во втором полугодии 2018 года

Аналитики Яндекс.Маркета изучили спрос на детские товары на сервисе во втором полугодии 2018 года. Исследовалась динамика спроса, популярные категории. Отдельно аналитики рассмотрели популярные параметры и бренды колясок и конструкторов.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!