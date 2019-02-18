«Ситилинк» подвел итоги деятельности в 2018 году

Электронный дискаунтер «Ситилинк», один из крупнейших интернет-ритейлеров цифровой и бытовой техники подвел итоги деятельности в 2018 г. Общая выручка компании увеличилась на 29%, составив 77,4 млрд рублей (с учетом НДС). Онлайн-продажи выросли на 30%, достигнув отметки в 73,2 млрд рублей.

«Ситилинк» зафиксировал рост показателей во всех регионах: оборот структурных подразделений, отвечающих за развитие в ЦФО, увеличился на 28%, в СЗФО — на 35%, в СФО — на 60%, в ПФО — на 25%, в УФО — на 30%, в ЮФО — на 21%, в СКФО — на 23%.

За прошлый год относительно аналогичного периода сумма среднего розничного чека покупки в «Ситилинк» повысилась на 1,5% и составила 6900 рублей. Ее наибольшее значение зафиксировано в Южном федеральном округе — около 7000 рублей.

В 2018 году «Ситилинк» расширил ассортимент за счет развития портфеля новых брендов, общее число которых достигло 750 (+50). Компания увеличила количество наименований товаров, доступных к получению в более чем 330 городах РФ, — до 65000 (+10000).

Наиболее значимую долю в обороте в 2018 г. (около 70%) составили продажи распространенных товаров от различных производителей из категорий компьютерная, цифровая и бытовая техника: ноутбуки (рост составил 42%), сотовые телефоны (+32%), телевизоры/плазменные панели (+39%), компьютеры (+55%), ЖК-мониторы (+24%), комплектующие (+30%), лазерные МФУ (+44%), планшеты (+13%), моноблоки (+80%), стиральные машины (+55%) и холодильники (+40%).

Ряд товарных направлений показал существенную динамику роста: наушники и гарнитуры, а также товары категории «умный дом» продемонстрировали двукратный рост, в 2,5 раза увеличились продажи медиаплееров и приставок Smart TV, трехкратно выросли продажи игровых консолей, мини-фотопринтеры и сплит-системы показали рекордный рост — в 6 и 8 раз соответственно.

Среди других товаров наиболее активно росли продажи мебели, в частности кресел и стульев (+75%), компьютерных столов (в 2 раза), кожгалантереи (в 2,2 раза), бумаги для печати (в 3 раза).

Компания усилила работу по всем товарным направлениям за счет ввода новых брендов, быстрого реагирования на выход актуальных моделей, эффективной ценовой политики, интенсивной стратегии проведения федеральных и региональных промоакций, в том числе, организованных совместно с производителями. Значительную роль в повышении узнаваемости бренда сыграло появление медийного лица (шоумена и актера Михаила Галустяна) в рекламной кампании «Ситилинк» в 2018 г.

Среди услуг в 2018 году наиболее активно развились страхование (рост в 2 раза), цифровые сервисы (рост в 2,2 раза).

За прошедший год интернет-ритейлер также нарастил объемы по новому направлению — выдаче сторонних заказов, добавив двух новых партнеров — Pick Point, DPD (компания также сотрудничает с Ozon.ru). Общее число заказов составило 350000, что в 3,5 раза превысило значение предыдущего периода. Прибыль выросла в 4,5 раза.

Компания продолжила расширять присутствие физических точек как в крупных, так и небольших городах. Наряду с увеличением пунктов выдачи за год было открыто 45 магазинов-складов трех форматов — «макси», «миди», «смарт», в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах. Формат всех магазинов предполагает наличие склада, который занимает около 80% площади, в торговом зале представлены терминалы самообслуживания, окна выдачи.

В течение года «Ситилинк» вел проекты по технологическому переоснащению, направленному на повышение эффективности процессов, влияющих как на ценовую политику, так и сервис. В частности, модернизировал аналитическое ПО, перевел контакт-центр на омниканальную платформу, обновил терминалы самообслуживания.