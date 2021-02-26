«Ситилинк» подвел итоги продаж техники и электроники к 23 февраля
Аналитики сети магазинов электроники и бытовой техники «Ситилинк» сравнили продажи в предпраздничный период с 16 по 23 февраля с аналогичным периодом 2020 года и зафиксировали рост продаж на 67% в денежном выражении.
За пределами Москвы и Санкт-Петербурга самый высокий рост в количестве покупок наблюдался в Туле (+149%), Уфе (+145%), Красноярске (+111%), а также в Ярославле и Новосибирске. Средний чек в указанный период по всей сети составил 8300 рублей.
В число самых популярных товаров в этот период вошли: мелкая бытовая техника, товары для красоты и здоровья, смартфоны, электроинструмент, колонки и наушники, ноутбуки, планшеты и аксессуары к ним, USB-флешки, внешние аккумуляторы, а также садовый инструмент и автомобильная электроника.
В этом году специальная акция ко Дню защитника Отечества в «Ситилинк» стартовала в начале февраля и непосредственно в предпраздничный период среди товаров, участвующих в акции, абсолютным лидером стал смартфон Xiaomi Redmi Note 9S 64Gb, который заказали более 2500 раз.
«Техника и электроника все чаще становится желанным подарком. В этом году мы заметили расширение интересов покупателей в преддверии праздника. Популярностью пользовались не только традиционные товары для мужчин (машинки для стрижки волос, электробритвы, автомобильная электроника и т.д.), но и более универсальный перечень товарных групп, которые выбирали в качестве подарка, — прокомментировал итоги Александр Лозовский, директор розничной сети компании „Ситилинк“. — Выбор подарка зачастую может вызвать сложности, мы стремимся облегчить для покупателей этот процесс, поэтому ежегодно готовим специальные подборки популярных товаров со скидками и внимательно следим за наличием востребованных позиций в офлайн-точках сети. Широкая география представленности, более 800 магазинов и пунктов выдачи по всей России, позволяет нашим покупателям быстро приобрести подарок, чтобы порадовать своих близких».