«Ситилинк» подвел итоги продаж техники и электроники к 23 февраля

Аналитики сети магазинов электроники и бытовой техники «Ситилинк» сравнили продажи в предпраздничный период с 16 по 23 февраля с аналогичным периодом 2020 года и зафиксировали рост продаж на 67% в денежном выражении.

За пределами Москвы и Санкт-Петербурга самый высокий рост в количестве покупок наблюдался в Туле (+149%), Уфе (+145%), Красноярске (+111%), а также в Ярославле и Новосибирске. Средний чек в указанный период по всей сети составил 8300 рублей.

В число самых популярных товаров в этот период вошли: мелкая бытовая техника, товары для красоты и здоровья, смартфоны, электроинструмент, колонки и наушники, ноутбуки, планшеты и аксессуары к ним, USB-флешки, внешние аккумуляторы, а также садовый инструмент и автомобильная электроника.

В этом году специальная акция ко Дню защитника Отечества в «Ситилинк» стартовала в начале февраля и непосредственно в предпраздничный период среди товаров, участвующих в акции, абсолютным лидером стал смартфон Xiaomi Redmi Note 9S 64Gb, который заказали более 2500 раз.