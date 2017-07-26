«Ситилинк» подвел итоги работы в первом полугодии 2016 года

За первые 6 месяцев 2017 года оборот «Ситилинк» составил 25 млрд. рублей (c НДС). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года товарооборот розничной сети в деньгах увеличился на 33%. Интернет-продажи дискаунтера выросли на 35% в денежном выражении и на 34% — в количественном. На долю онлайн приходится 76% в выручке «Ситилинк». Тенденция по увеличению числа заказов с мобильных устройств продолжает сохраняться: в указанный период количество таких заказов у ритейлера выросло на 124%, а оборот в мобильном канале — на 135%.

По данным «Ситилинк», в первом полугодии текущего года российский рынок e-commerce продолжал расти, хотя и несколько замедлив темпы в сравнении с прошлогодними показателями. По оценке «Ситилинк», рост интернет-торговли за 6 месяцев 2017 года не превышает 10-12%. Однако эксперты компании отмечают серьезное оживление рынка бытовой техники и электроники во втором квартале этого года, вызванное возвращением россиян к более активному потреблению.

«Ситилинк» в первом полугодии продемонстрировал впечатляющую динамику. По всем ключевым товарным категориям наблюдался стабильно высокий рост продаж. За 6 месяцев 2017 года товарная категория «Компьютеры и комплектующие» к аналогичному периоду прошлого года выросла на 60% в деньгах и на 53% в штуках; в категории «Ноутбуки, планшеты и аксессуары» рост составил 39% в деньгах и 48% в штуках; в категории «Мобильная связь» — 30% в деньгах и 65% в штуках; «Мониторы» — 30% в деньгах и 49% в штуках; «Крупная бытовая техника» — 23% в деньгах и 28% в штуках; «Услуги» — 38% в деньгах и 30% в штуках.

Электронный дискаунтер продолжает активно развивать корпоративный канал продаж. На данный момент 25% в общем обороте сети формируют b2b-клиенты. За последние 1,5 года «Ситилинк» реализовал немало доработок, которые позволили максимально адаптировать сайт и ассортимент к потребностям корпоративных клиентов, оптимизировать и автоматизировать процесс оформления заказа и документооборота. В сети действует программа лояльности для юридических лиц, число которых увеличивается. За 6 месяцев прошлого года база b2b-клиентов «Ситилинк» приросла на 28% (год к году). Общий рост клиентской базы дискаунтера (физические лица + юридические лица) за указанный период составил 15%.

«Ситилинк» укрепляет свои позиции в городах присутствия. В целом региональные подразделения сети увеличили свой оборот в первом полугодии 2017 года на 26% (в деньгах). ТОП-3 региона по темпам роста продаж в указанный период: «Ситилинк-Екатеринбург» — 73%, «Ситилинк-Воронеж» — 64%, «Ситилинк-Пермь» — 59% (год к году в деньгах). Федеральный электронный дискаунтер продолжает расширять свою розничную сеть, делая ставку на освоение городов-миллионников и городов с населением 500 000 +, а также увеличение числа пунктов выдачи и заказа товаров «Ситилинк-мини». В первом полугодии ритейлером были открыты новые магазины-склады в Иванове, Ижевске, Липецке, Магнитогорске, Москве, Чебоксарах и 53 ПВЗ в 46 российских городах. На данный момент розничная сеть «Ситилинк» насчитывает 36 полноформатных магазинов-складов и более 380 «Ситилинк-мини» в 250 городах России.